Đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

ANTD.VN - Nhiều cơ quan đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, lập danh mục văn bản thuộc phạm vi quản lý với số lượng lớn như Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đều dự kiến rà soát trên 600 văn bản…

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) - Bộ Tư pháp vừa cho biết, từ ngày 1/6-15/6/2026, công tác triển khai tổng rà soát tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước với nhiều nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành.

Trong đó, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát VBQPPL, tạo cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai công việc đúng quy định, bảo đảm áp dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc biệt trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Một kết quả đáng chú ý khác là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL. Ngày 11/6, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về nội dung này.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã hoàn thành việc kết nối Chuyên mục Tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên Cổng Pháp luật quốc gia với trang “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng” thuộc Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thành việc tổng hợp, phân loại các kiến nghị về chính sách, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để gửi các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xử lý trong quá trình rà soát.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tổ chức lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tượng liên quan về những bất cập của quy định pháp luật.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Tư pháp đã tổ chức 2 cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương nhằm hướng dẫn, thống nhất cách thức thực hiện tổng rà soát.

Theo đánh giá của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương hiện đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Nhiều cơ quan đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, lập danh mục văn bản thuộc phạm vi quản lý với số lượng lớn.

Một số Bộ, ngành có khối lượng văn bản được rà soát đáng kể như Bộ Y tế với 610 văn bản; Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến rà soát 622 văn bản; Bộ Xây dựng khoảng 513 văn bản còn hiệu lực và 14 văn bản đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực; Bộ Nội vụ dự kiến rà soát 356 văn bản; Bộ Tư pháp 189 văn bản…Ở địa phương, nhiều tỉnh, thành phố cũng cơ bản hoàn thành việc lập danh mục rà soát.

Không chỉ rà soát số lượng văn bản, một số địa phương và Bộ, ngành đã bước đầu xác định các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ (Bộ Nội vụ dự kiến đề xuất xử lý 105 trong tổng số 356 văn bản được rà soát)…Cùng với đó, nhiều cơ quan đang tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện kết quả rà soát và xây dựng báo cáo sơ bộ gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước thời hạn quy định.

Thời gian tới, bên cạnh việc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 05, Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hướng dẫn thống nhất việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tổng rà soát hệ thống VBQPPL, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20/6.