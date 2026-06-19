Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định nguyên tắc “vì việc mà chọn người”

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí Trưởng phòng thuộc CATP

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Phó Giám đốc CATP gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt; Đại tá Nguyễn Đức Long.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động Đại tá Giáp Thành Trung, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu Cần; Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp; Điều động Đại tá Nguyễn Hồng Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Ngoại tuyến; Điều động Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Ngoại tuyến đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Lãnh đạo CATP chúc mừng các đồng chí Tân trưởng phòng được điều động, bổ nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, công tác cán bộ luôn được xác định là “then chốt của then chốt”, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo cấp phòng lần này, đặc biệt là 5 vị trí Trưởng phòng là yêu cầu tất yếu sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức Công an địa phương hai cấp, nhằm tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thực tiễn hơn một năm vận hành mô hình mới đã tạo điều kiện để Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đánh giá toàn diện hơn về năng lực, kinh nghiệm, sở trường cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP kiên định thực hiện nguyên tắc xuyên suốt “vì việc mà chọn người”, bảo đảm lựa chọn đúng cán bộ, bố trí đúng vị trí công tác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đây đồng thời là bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 02 ngày 31-3-2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá, 5 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng lần này đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Đáng chú ý, việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - nguyên Trưởng Công an huyện Hoài Đức, hiện là Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp được CATP báo cáo, đề xuất Bộ Công an xem xét thăng cấp bậc hàm Đại tá đã thể hiện sự khách quan, công tâm, nhân văn trong công tác cán bộ; đồng thời ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ trong quá trình công tác.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Lễ công bố Quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ

Người đứng đầu Công an Thủ đô khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm lần này tiếp tục cho thấy quan điểm nhất quán của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP là đánh giá cán bộ bằng kết quả, sản phẩm công tác và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo sự vận động thông suốt trong công tác cán bộ, phát huy tốt nhất năng lực đội ngũ hiện có, đồng thời tạo động lực để cán bộ tiếp tục phấn đấu, trưởng thành.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí tân Trưởng phòng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị. Mỗi Trưởng phòng phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, nêu gương về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 22 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 77 của Đảng ủy Công an thành phố về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Trong đó, xác định rõ “kỷ luật, kỷ cương là nền tảng; hiệu quả là mục tiêu; trách nhiệm là trung tâm”, hình thành trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tư duy mới, tầm nhìn mới và hành động mới.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, các đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả phương châm “3 trước” gồm: đánh giá, nhận định trước; chuẩn bị trước; hành động trước. Qua đó kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa những yếu tố phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời tham mưu hiệu quả các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng tập thể thật sự trong sạch, vững mạnh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm ba nguyên tắc trong thực thi công vụ là “thượng tôn pháp luật”, “luôn lắng nghe” và “thái độ phục vụ”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành là đặc biệt quan trọng, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị các đồng chí Trưởng phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản trị trên nền tảng dữ liệu; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, từ chú trọng quy trình sang chú trọng kết quả, chất lượng và hiệu quả công việc.

Đối với cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nói trên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí tân Trưởng phòng nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ huy, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt 5 đồng chí được nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo, CBCS trong suốt quá trình công tác. Được điều động, bổ nhiệm lần này là niềm vinh dự tự hào của bản thân và gia đình; Đồng thời xin hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Ngành. Trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.