Đà Nẵng tổng kết, trao Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I

ANTD.VN - Ngày 18-6, tại phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026) tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Đến dự và trao thưởng có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các đại biểu tham dự tại buổi lễ

Phát biểu tổng kết giải, nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026) cho biết, điểm đầu tiên tạo nên sức hút, sức lan tỏa và hội tụ của giải chính là sự tiếp nối và nâng tầm Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất. Do đó ngay trong mùa giải đầu tiên đã thu hút 284 tác phẩm của 186 tác giả tham dự ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh trao giải Nhất cho các tác giả

Ngoài lực lượng báo chí địa phương, hầu hết cơ quan báo chí lớn của cả nước đều có tác phẩm tham dự giải. Có thể khẳng định, việc tiếp tục duy trì trên gọi giải thưởng báo chí mang tên chí sĩ-nhà báo lỗi lạc Huỳnh Thúc Kháng, gắn với việc nâng cấp giải thưởng đã đáp ứng được mong đợi của những người làm báo và góp phần tạo nên ấn tượng, sức thu hút đặc biệt của mùa giải ngay từ lần thứ nhất này.

Về đề tài và nội dung các tác phẩm, có thể khẳng định, hơn 280 tác phẩm báo chí tham dự Giải là một bức tranh khá toàn diện, chân thực, sinh động về đất và người xứ Quảng trong một năm qua. Trong đó, những vấn đề, sự kiện, hoạt động lớn, nổi bật của Đà Nẵng đều được báo chí phản ảnh đậm nét, đa dạng, nhiều chiều.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho phóng viên Công Khanh - Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng

“Điều rất đáng ghi nhận ở hầu hết tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng lần này, kể cả khi phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập từ các chủ trương, chính sách so với thực tiễn phong phú, đa dạng của đời sống, người làm báo vẫn cho thấy một tinh thần, thái độ nghiêm túc đối với nghề nghiệp; và hơn thế là bầu nhiệt huyết đối với khát vọng phát triển Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, hòa cùng sự phát triển chung của đất nước”- nhà báo Đoàn Xuân Hiếu nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả

Theo đó tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định công nhận các tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026), bao gồm 60 tác phẩm của 60 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 14 giải Ba và 27 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm đoạt giải được trao giấy chứng nhận, biểu trưng của giải kèm tiền thưởng tương ứng. Cụ thể, giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, giải Nhì 20 triệu đồng, giải Ba 15 triệu đồng và giải Khuyến khích 10 triệu đồng. Trong đó, Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có 2 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì và giải Ba.

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP Đà Nẵng trao 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố trao 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho sinh viên nghèo vượt khó thuộc Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Kinh phí được trích từ nguồn vận động của Chương trình Ly cà phê yêu thương do Hội Nhà báo thành phố phát động. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã phát động Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ II (2026 - 2027).