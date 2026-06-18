Tăng tốc chuyển đổi số vì Thủ đô an toàn, thông minh

ANTD.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước, chiều nay (18-6), Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Dự lễ ký kết có đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an).

Về phía CATP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP.

Về phía MobiFone có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, thông qua phóng sự và phần trình bày trên slide, ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Trưởng ban Công nghệ, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã khái quát những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Công an thành phố Hà Nội thời gian qua, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Tuấn Huy, MobiFone luôn đồng hành cùng Công an thành phố Hà Nội không chỉ trên phương diện cung cấp các giải pháp công nghệ, mà còn tham gia từ khâu tư vấn chiến lược đến tổ chức triển khai, vận hành thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Trưởng ban Công nghệ, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone khái quát những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Công an thành phố Hà Nội

Tiếp đó, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP đã trình bày tóm tắt nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CATP và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Theo đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa hai bên, phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên để thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an, đặc biệt tại Công an thành phố Hà Nội.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP đã trình bày tóm tắt nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CATP và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: “Với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, Hà Nội đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải không ngừng đổi mới tư duy, hiện đại hóa phương thức quản lý, chỉ huy và chủ động ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số mang tính đột phá, được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Trong hành trình đó luôn có sự đồng hành tích cực, trách nhiệm của Tổng công ty Viễn thông MobiFone”.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết

Là doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số có hạ tầng kỹ thuật rộng khắp, đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, MobiFone đã tham gia hỗ trợ Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Đề án chuyển đổi số Công an thành phố giai đoạn 2025-2030; phát triển hệ thống Tổng đài thông minh 113-114 tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp về an ninh, trật tự và cháy, nổ; xây dựng Bảo tàng số Công an thành phố Hà Nội; ứng dụng công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, trợ lý ảo AI phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết

Đặc biệt, MobiFone đã đồng hành cùng Công an thành phố trong quá trình tham mưu, xây dựng và triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh, nhiệm vụ mới, khó và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, lễ ký kết lần này không chỉ là sự cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai đơn vị mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc đưa công nghệ số, dữ liệu số, hạ tầng viễn thông, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp thông minh vào phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô hiện đại.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao tinh thần chủ động, tiên phong của Công an thành phố Hà Nội và MobiFone trong công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là việc phối hợp tham mưu triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh ngay từ đầu năm 2026.

Theo đồng chí Trương Việt Dũng, trước tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông và yêu cầu quản trị đô thị ngày càng cao, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã trở thành động lực cốt lõi để nâng cao năng lực quản lý, xây dựng Thủ đô thông minh, an toàn và hiện đại.

Các đại biểu, lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị

“Lễ ký kết hôm nay là bước đi chiến lược, kịp thời và mang tính tất yếu. Sự giao thoa giữa năng lực hạ tầng số hàng đầu của MobiFone và quyết tâm chính trị cao của Công an thành phố mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự”, đồng chí Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, việc ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp viễn thông hiện đại sẽ giúp lực lượng Công an Thủ đô nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo, chỉ huy điều hành từ sớm, từ xa; tăng hiệu quả đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống khẩn cấp, sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Công an thành phố Hà Nội

Một trong những nội dung được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm là vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu số. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được coi là nguồn tài nguyên chiến lược nhưng cũng là mục tiêu tấn công của các loại tội phạm mạng và các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống.

Vì vậy, năng lực làm chủ công nghệ, bảo vệ dữ liệu của Công an thành phố Hà Nội kết hợp với các giải pháp công nghệ hiện đại của MobiFone được kỳ vọng sẽ tạo nên “lá chắn số” vững chắc, bảo vệ hệ thống dữ liệu của chính quyền và người dân, góp phần giữ vững an ninh thông tin trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đề nghị hai đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên nguyên tắc bám sát định hướng phát triển đô thị thông minh của thành phố; bảo đảm tính kết nối, liên thông dữ liệu; đặt yêu cầu an ninh, an toàn thông tin lên hàng đầu; gắn ứng dụng công nghệ với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thực chất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone trao tặng tranh lưu niệm

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone khẳng định: "Lễ ký kết sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới - sâu rộng và hiệu quả giữa MobiFone và Công an thành phố Hà Nội, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới. Đây cũng là bước khẳng định vai trò của MobiFone trong đồng hành cùng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Trương Sơn Lâm nhấn mạnh để đạt kết quả cao đề nghị MobiFone Hà Nội và các đơn vị chức năng của MobiFone khẩn trương phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của Công an thành phố để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung đã thống nhất; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện, cơ chế phối hợp và kết quả đầu ra; thường xuyên đánh giá, kiểm đếm tiến độ hàng thángđể kịp thời tháo gỡ cáckhókhăn, vướng mắc, bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ.

Với nền tảng hợp tác đã được khẳng định bằng nhiều kết quả cụ thể trong thời gian qua, lễ ký kết giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông MobiFone được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, an toàn và đáng sống.