Nhiều người bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ ngay vướng mắc

ANTD.VN - Trước phản ánh về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, hoàn thiện quy định…

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính về báo cáo thông tin phản ánh báo chí liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc này phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật; trình Chính phủ trước ngày 20-6-2026.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng được giao xem xét kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính để có giải pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, báo chí và mạng xã hội phản ánh về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ. Theo đại diện Cục Thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định từ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, theo quy định, nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra, quy định còn áp dụng với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc người chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.