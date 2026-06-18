Thắp sáng niềm tin cho những nữ học viên trẻ

ANTD.VN - Giữa những triền đồi xanh của xã Yên Bài, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội không chỉ là nơi điều trị, phục hồi cho người nghiện ma túy mà còn trở thành điểm tựa giúp nhiều nữ học viên trẻ tìm lại niềm tin và định hướng cuộc sống. Tại đây, các em được học văn hóa, học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và từng bước sửa chữa những sai lầm của tuổi trẻ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Các nữ cán bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tận tình bổ túc văn hóa cho các nữ học viên tại lớp học xóa mù chữ.



Hiện lớp xóa mù chữ của cơ sở có 3 nữ học viên theo học, trong đó có 1 học viên là người dân tộc thiểu số. Với các em, những con chữ tưởng chừng đơn giản lại là bước khởi đầu cho hành trình thay đổi cuộc đời. Từng bỏ dở việc học, từng mang mặc cảm vì quá khứ lầm lỡ, nay các em đã có thể cầm bút, tiếp tục viết nên những trang đời mới bằng sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân.

Các nữ cán bộ là những người đồng hành gần gũi, luôn lắng nghe, động viên và hỗ trợ học viên trong quá trình phục hồi

Không chỉ dạy chữ, cán bộ, giáo viên tại cơ sở còn là những người đồng hành gần gũi, luôn lắng nghe, động viên và hỗ trợ học viên trong quá trình phục hồi. Có những lúc học viên nhớ nhà, suy sụp tinh thần, cán bộ quản lý sẵn sàng dành thời gian chia sẻ, giúp các em vượt qua khó khăn. Nhiều bài học tại đây không chỉ là kiến thức văn hóa mà còn là bài học về nghị lực, sự tự tin và trách nhiệm với bản thân.

Thượng tá Bùi Anh Vũ, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội cho biết: “Chúng tôi luôn xác định giáo dục, phục hồi nhân cách cho học viên, đặc biệt là học viên nữ, là nhiệm vụ quan trọng. Các em cần được cảm thông, động viên và tạo điều kiện để tìm lại giá trị bản thân. Mỗi sự tiến bộ của học viên đều là niềm vui, là động lực để đội ngũ cán bộ tiếp tục nỗ lực trong công việc”.

Buổi sinh hoạt buổi tối đối với học viên nữ nhằm phổ biến các nội quy, quy định tại Cơ sở 1.

Điều làm nên nét riêng của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an và người lao động đang công tác tại đây. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, các cán bộ còn trực tiếp tham gia giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ học viên trong quá trình phục hồi. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và lòng bao dung, họ đã góp phần giúp nhiều học viên vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Các nữ học viên quây quần học văn hóa tại phòng nghỉ.

Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng không phải ai cũng có một tuổi trẻ trọn vẹn. Với những nữ học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, hành trình tuổi trẻ có thể từng trải qua những gam màu tối. Tuy nhiên, bằng sự đồng hành của các cán bộ, giáo viên cùng nỗ lực của chính mình, các em đang từng bước viết tiếp tương lai bằng những trang mới của hy vọng và khát vọng hoàn lương.

Giữa nhiều khó khăn của công tác cai nghiện và phục hồi, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội vẫn ngày ngày bền bỉ vun đắp niềm tin, giúp những người trẻ từ bỏ ma túy, tìm lại giá trị cuộc sống. Trên hành trình ấy, những cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ đồng hành, trở thành điểm tựa để các học viên vững tin hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.