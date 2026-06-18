Quyết tâm xây dựng xã không ma túy

ANTD.VN - Sáng 18/6/2026, tại trụ sở UBND xã Đại Xuyên, Hà Nội, Công an xã đã tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề “Quyết tâm xây dựng xã Đại Xuyên không ma túy” và phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thiếu tá Trần Tiến Thành, Trưởng Công an xã Đại Xuyên đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026; thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Thiếu tá Trần Tiến Thành, Trưởng Công an xã Đại Xuyên phát biểu tại hội nghị

"Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, là nguyên nhân làm suy giảm sức khỏe con người, phá vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay đang có nhiều diễn biến phức tạp với các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới nhiều hình thức tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Vì vậy, Tháng hành động phòng, chống ma túy là dịp để chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy", Thiếu tá Trần Tiến Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa từ cơ sở; đồng thời phát động đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Dư Anh Hào, Phó Chủ tịch xã nhấn mạnh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đẩy mạnh xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, kiên quyết không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Đồng chí Dư Anh Hào, Phó Chủ tịch xã phát biểu tại hội nghị

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, các lực lượng phối hợp triển khai ra quân, biểu dương lực lượng và tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân tại các thôn hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Các lực lượng phối hợp triển khai ra quân, biểu dương lực lượng và tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân tại các thôn hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Với chủ đề “Quyết tâm xây dựng xã Đại Xuyên không ma túy”, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1-6 đến hết 30-6-2026. Mục tiêu trọng tâm là huy động sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong cuộc chiến với "cái chết trắng"; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Đại Xuyên trở thành địa bàn không có ma túy.