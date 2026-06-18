Sẵn sàng cho vòng chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2026

ANTD.VN - Sau gần hai tháng tranh tài sôi nổi qua các vòng thi cấp cụm và cấp bảng, 5 đội xuất sắc nhất đã chính thức giành quyền góp mặt tại vòng chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2026, diễn ra vào 8h30 ngày 19/6 tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội.

Luyện tập khẩn trương trước giờ G

Các đội lọt vào vòng chung kết gồm phường Ô Chợ Dừa, phường Bồ Đề, xã Thanh Trì, xã Hương Sơn và phường Tây Hồ. Tại vòng thi quyết định, các đội sẽ tranh tài ở ba nội dung gồm: Tài năng, Kiến thức và Xử lý tình huống, qua đó thể hiện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng tuyên truyền, xử lý các tình huống thực tiễn cũng như sự phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với lực lượng Công an.

Đội thi phường Ô Chợ Dừa xuất sắc vào vòng chung kết của hội thi

Những ngày cận kề vòng chung kết, không khí tập luyện tại 5 đội tuyển đến từ phường Ô Chợ Dừa, phường Bồ Đề, xã Thanh Trì, xã Hương Sơn và phường Tây Hồ diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Sau giờ làm việc, các thành viên lại tập trung để hoàn thiện từng động tác sân khấu, luyện tập phần thi kiến thức, rà soát các phương án xử lý tình huống và phối hợp ăn ý trong từng tiết mục. Nhiều buổi tập kéo dài đến tối muộn, thậm chí ngoài giờ nghỉ cuối tuần, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Mỗi đội thi không chỉ mang theo khát vọng giành thành tích tốt mà còn mong muốn lan tỏa hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bản lĩnh, tận tụy, gần dân và luôn sẵn sàng vì bình yên cuộc sống.

Đội thi xã Thanh Trì giành giải nhất ở 2 vòng thi Cụm thi số 9 và Bảng 3

Là đội giành giải nhất Cụm thi số 9 và tiếp tục đạt giải nhất Bảng 3 ở vòng thi thứ hai – bảng đấu có tới 4 đội mạnh cạnh tranh suất vào chung kết – đội thi xã Thanh Trì được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá.

Trung tá Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng Công an xã Thanh Trì cho biết, để chuẩn bị cho hội thi, đơn vị đã lựa chọn những thành viên tiêu biểu nhất trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

“Chúng tôi tuyển chọn chủ yếu các đồng chí có thành tích tốt trong công tác, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng và thường xuyên được lực lượng Công an xã tập huấn, hướng dẫn. Đây đều là những nhân tố nòng cốt, có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở”, Trung tá Vũ Anh Dũng chia sẻ.

Các đội tuyển đã sẵn sàng tranh tài tại vòng chung kết

Quyết tâm mang đến phần thi ấn tượng nhất

Hiện nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Thanh Trì có 126 thành viên, được tổ chức thành 25 tổ, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuần tra, tuyên truyền, hòa giải, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đại diện đội thi, anh Nguyễn Đức Trọng – Đội trưởng đội thi xã Thanh Trì cho biết, đội gồm 7 thành viên đến từ các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Gần hai tháng qua, các thành viên vừa hoàn thành nhiệm vụ tại địa bàn, vừa tranh thủ tập luyện vào các buổi tối để hoàn thiện các phần thi.

“Lịch tập gần như kín mỗi ngày, nhiều hôm anh em không kịp ăn cơm cùng gia đình nhưng ai cũng quyết tâm cao. Mọi người luôn động viên nhau cố gắng để mang đến phần thi tốt nhất tại vòng chung kết”, anh Trọng chia sẻ.

Các đội đã mang đến nhiều phần thi ấn tượng tại mỗi vòng thi đấu

Đáng chú ý, thành viên nhỏ tuổi nhất của đội thi là chị Chử Linh Nhi (24 tuổi), đã có 2 năm tham gia lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học, Nhi đã tích cực hỗ trợ các hoạt động của lực lượng tại địa phương trước khi chính thức tham gia công tác.

Nhi cho biết, quá trình phối hợp làm việc với các chiến sĩ Công an xã và lực lượng Cảnh sát khu vực đã truyền cảm hứng để chị gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

“Việc tập luyện khá vất vả vì vừa phải đi làm, vừa tham gia luyện tập cùng đội nhưng em rất vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ giữ gìn bình yên ở cơ sở. Đây cũng là cơ hội để học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc sau này”, Linh Nhi chia sẻ.

Các cổ động viên nhiệt tình tiếp lửa cho đội thi

Không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, Hội thi còn là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn theo mô hình mới; đồng thời góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao của các đội thi, vòng chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tận tụy, trách nhiệm và luôn sẵn sàng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.