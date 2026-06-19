Đội thi phường Ô Chợ Dừa giành giải Đặc biệt Chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026

ANTD.VN - Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi với những màn thi hấp dẫn, giàu tính thực tiễn, đội thi phường Ô Chợ Dừa đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt tại Chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2026.

Thành công của hội thi không chỉ tôn vinh những tập thể tiêu biểu mà còn góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong sự nghiệp giữ gìn bình yên Thủ đô.

Vượt qua 166 đội tuyển

Sáng nay 19/6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026 với sự tham gia của 5 đội tuyển xuất sắc nhất đại diện cho các xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Đến dự hội thi có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, Trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở toàn quốc năm 2026; ông Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP; lãnh đạo UBND cấp xã, các đồng chí chỉ huy Công an cấp xã...

Đại diện lãnh đạo thành phố và CATP tặng hoa chúc mừng hội thi (Ảnh: Lam Thanh)

Được tổ chức theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026 là hoạt động chính trị, nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc (Ảnh: Lam Thanh)

Ngay từ sáng sớm, không khí tại địa điểm tổ chức vòng chung kết đã trở nên rộn ràng với sự có mặt của các đội tuyển, cổ động viên và đông đảo đại biểu.

Sau hành trình tuyển chọn nghiêm túc từ cơ sở, năm đội tuyển xuất sắc nhất đại diện cho các địa phương đã hội tụ để tranh tài trong ngày hội lớn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại hội thi (Ảnh: Lam Thanh)

Để có mặt tại vòng chung kết, các đội tuyển đã vượt qua nhiều vòng thi được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố. Theo Ban Tổ chức, hội thi năm nay được triển khai tại 16 cụm thi, thu hút 19.205 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia với 166 đội tuyển đại diện cho các xã, phường. Qua các vòng thi, năm đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết cấp thành phố.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những hình ảnh đầy xúc động của các đội thi (Ảnh: Lam Thanh)

"Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở ngày càng trở nên cấp thiết. Chính vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục giữ vai trò là lực lượng quần chúng nòng cốt, là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong nắm tình hình địa bàn, giải quyết các vụ việc phát sinh từ sớm, từ xa", đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khẳng định, vòng chung kết không chỉ là dịp để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Hội thi mang lại sân chơi bổ ích, thiết thực cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (Ảnh: Lam Thanh)

Đại tá Nguyễn Thanh Bình cũng đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, sáng tạo của thành phố Hà Nội khi tổ chức hội thi quy mô lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi và trở thành đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên toàn địa bàn thành phố.

​Những màn tranh tài sôi nổi, đậm hơi thở thực tiễn

Những năm qua, lực lượng này đã tích cực phối hợp với Công an các xã, phường trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, hỗ trợ đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng và giải quyết nhiều vấn đề dân sinh ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hội thi khép lại nhưng dư âm về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn còn đọng mãi (Ảnh: Lam Thanh)

Năm đội thi đã tranh tài ở 3 phần thi gồm Tài năng (chào hỏi), Kiến thức và Xử lý tình huống đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Mỗi đội thi mang đến một màu sắc riêng, kết hợp giữa kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo.

Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống đã tái hiện nhiều vụ việc thường gặp tại địa bàn cơ sở như mâu thuẫn trong khu dân cư, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền pháp luật hay vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những phương án xử lý linh hoạt, đúng quy định pháp luật và sát với thực tiễn đã cho thấy bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong số 5 đội tuyển, đội thi phường Ô Chợ Dừa để lại dấu ấn nổi bật với sự chuẩn bị công phu, phong cách thể hiện tự tin và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Từ màn chào hỏi được dàn dựng sáng tạo, phần thi kiến thức chính xác đến khả năng xử lý tình huống logic, thuyết phục, đội thi đã nhận được đánh giá cao của Ban Giám khảo và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Đội thi phường Ô Chợ Dừa giành giải Đặc biệt Chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026 (Ảnh: Lam Thanh)

Kết thúc hội thi, với số điểm cao nhất, đội thi phường Ô Chợ Dừa đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt. Giải Nhất thuộc về đội thi xã Hương Sơn, Giải Nhì thuộc về đội thi phường Tây Hồ, hai Giải Ba được trao cho đội thi phường Bồ Đề và đội thi xã Thanh Trì. Ban Tổ chức cũng trao 4 giải phụ gồm Đội thi tài năng nhất, Đội xử lý tình huống hay nhất, Diễn viên nam xuất sắc nhất và Diễn viên nữ xuất sắc nhất.

Ban Tổ chức trao 4 giải phụ cho các đội thi (Ảnh: Lam Thanh)

Hội thi khép lại nhưng dư âm về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn còn đọng lại. Đây không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là dịp lan tỏa hình ảnh những cán bộ, thành viên luôn bám địa bàn, gần dân, sát dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.