Bộ Nội vụ thông tin về đề xuất thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, hiện nay, chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh thông tin tại hội nghị

Chiều 18/6, tại họp báo Bộ Nội vụ, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Phó Cục trưởng Cục Việc làm, đây mới là đề xuất được đưa ra trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn. "Chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo chính thức liên quan đến nội dung trên. Qua theo dõi dư luận, đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết" bà Chu Thị Hạnh chia sẻ.

Cục Việc làm là đơn vị tham mưu giúp Bộ đề xuất các cấp có thẩm quyền liên quan đến giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và ngày lễ.

Trong khi sửa đổi Bộ luật Lao động, Cục đã chủ động đề xuất Bộ nội dung, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền kề.

Hiện nay, Thủ tướng mới quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể về ngày nghỉ. Do đó trong đợt sửa luật lần này, Bộ đã đề xuất sửa đổi để quy định cụ thể và rõ ràng về các số ngày nghỉ.

Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ mùng 2/9 đến hết mùng 5/9.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển.

Theo Tổng Liên đoàn, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực. Do đó, dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.