Nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2026 (Chỉ thị số 03).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết nối đến điểm cầu Công an cấp xã.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03, lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, địa phương trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) được đẩy mạnh từ công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo đến đổi mới về nội dung, hình thức, trong đó tăng cường hình thức tuyên truyền qua không gian mạng, phương tiện truyền thông, kịp thời thông tin chính xác chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình ANTT đến quần chúng nhân dân, gắn với các cuộc vận động, phong trào do Đảng, Nhà nước phát động.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng cao, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, nhiều mô hình mang tính xã hội hoá cao, gắn với công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Lực lượng Công an các cấp tiếp tục được xây dựng, củng cố theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung tăng cường, ưu tiên cho lực lượng Công an cấp xã, qua đó chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp uỷ chính quyền, địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các tổ chức quần chúng tiếp tục được quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố, thực sự là “cánh tay nối dài”, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an cấp xã tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ điều hành tham luận tại Hội nghị.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như công tác vận động, tranh thủ người có uy tín tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ giữa phát huy sức mạnh Đề án 06 với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng xã, phường, đặc khu không ma tuý...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu trong thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương về tầm quan trọng, hiệu quả, chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tiếp tục rà soát, đề xuất với Bộ Công an sửa đổi, bổ sung, tích hợp lại các văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sao cho đồng bộ, thống nhất, dễ thực hiện. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú ý việc xây dựng, tổ chức, vận động phong trào trên không gian mạng. Đặc biệt chú trọng lồng ghép giữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, vận động khác của địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; chủ động tham mưu, đề xuất, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp tham gia.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào; thường xuyên đánh giá chất lượng phong trào, sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để các địa phương nghiên cứu, vận dụng; xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa bàn, đặc điểm. Chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; tham mưu tổ chức tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống người dân trên địa bàn; phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chú trọng lồng ghép giữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, vận động khác của địa phương.

Quan tâm rà soát, bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu về xây dựng phong trào; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng vận động phong trào đối với đội ngũ làm phong trào ở các địa phương. Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở như bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…