Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty Tháng 8

ANTD.VN - Ngày 18-6, Công đoàn CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động cho hơn 100 cán bộ, đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH MTV Tháng 8 - CATP Hà Nội.

Chương trình tập huấn do Công đoàn CATP Hà Nội chủ trì tổ chức nhằm trang bị đến công nhân, người lao động những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH, đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế lao động, và các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026.

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, Trung tá Bùi Anh Đức - Phó Trưởng ban Công đoàn CATP nhấn mạnh, công tác phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất luôn là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ tính mạng người lao động cũng như tài sản của đơn vị. Đồng chí Phó Trưởng ban Công đoàn cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, đoàn viên tham gia lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH truyền đạt, từ đó nâng cao tính chủ động, xử lý kịp thời các tình huống sự cố có thể xảy ra ngay từ cơ sở.

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên công đoàn đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội phổ biến các văn bản pháp luật, kiến thức cơ bản về an toàn PCCC, các nguy cơ cháy nổ thường gặp trong đời sống sinh hoạt và sản xuất, cùng các biện pháp an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh phần lý thuyết, hơn 100 đoàn viên, người lao động của Công ty Tháng 8 còn được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bột, bình khí CO2 để dập tắt các đám cháy mới phát sinh và thực hành các tình huống diễn tập thực tế. Buổi tập huấn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động tại Công ty Tháng 8, tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi tập huấn

Buổi tuyên truyền, tập huấn có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH MTV Tháng 8

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy

Người lao động thực hiện chữa cháy giả định khi xảy ra cháy ở bình ga

Buổi tập huấn giúp mỗi cá nhân trang bị cho mình nhiều kỹ năng bổ ích

Những kỹ năng chữa cháy góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với sự cố, bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình