Bí thư Thành ủy Hà Nội: Rà soát ngay đội ngũ cán bộ xã phường, thay thế vị trí không đáp ứng yêu cầu

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng giao nhiệm vụ ngay trong tháng 6-2026, phải tiến hành rà soát vị trí việc làm, năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ xã, phường, thay thế những vị trí không đáp ứng yêu cầu…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Chiều 9-6, phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã điểm lại một số kết quả nổi bật sau một năm thực hiện mô hình này.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các tháng đầu năm 2026 đạt cao nhất trong nhiều năm qua; năng lực điều hành của thành phố được thể hiện qua tiến độ giải quyết 05 điểm nghẽn, các việc khó tồn tại đã nhiều năm; cấp xã sau sắp xếp đã thực hiện 929 nhiệm vụ, từng bước trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của người dân...

Qua đó, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định: mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô, tạo được các động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng đã nhận diện rõ 06 nhóm điểm nghẽn lớn trong đó có những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, có những nội dung cần kiến nghị với Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng Bằng khen cho các tập thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

“Kể từ 01-7-2026 cơ bản không còn điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố” – người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội giao nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy cho biết, trong tháng 6-2026, thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa 04 trục: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ. Nguyên tắc xuyên suốt là một việc chỉ giao cho một cơ quan, một cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng, có cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá. Cùng đó, thành phố sẽ đánh giá năng lực của cấp xã để giao nguồn lực...

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại về hạ tầng thông tin, băng thông, đường truyền; chuẩn hóa, liên thông dữ liệu chuyên ngành.

“Mỗi xã, phường phải có dữ liệu quản trị địa bàn cơ bản gồm: dữ liệu pháp luật, dữ liệu đất đai, dữ liệu chuyên ngành, thủ tục hành chính. Mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải được theo dõi bằng tiến độ; mỗi phản ánh của người dân phải được theo dõi trạng thái đang xử lý; mỗi thủ tục hành chính phải đo được thời gian, chất lượng, trách nhiệm. Không để tình trạng đã có dữ liệu trên hệ thống số nhưng vẫn yêu cầu người dân nộp giấy tờ; làm phát sinh thêm việc cho cán bộ và người dân” – Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành không được coi phân cấp là “chuyển việc xuống dưới” mà phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ và chịu trách nhiệm chuyên môn.

Cùng đó, các sở, ngành rà soát, đề xuất trong tháng 6-2026 việc thí điểm chuyển một số dịch vụ công không nhất thiết nhà nước thực hiện trực tiếp, doanh nghiệp có thể làm tốt hơn thì giao doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện.

Bí thư Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát vị trí việc làm, năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ xã, phường so với các nhiệm vụ đã được phân cấp; có phương án điều chuyển, tăng cường, đào tạo lại, thay thế kịp thời đối với những vị trí không đáp ứng yêu cầu; thực hiện đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đầu ra… Việc này hoàn thành ngay trong tháng 6-2026.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, HĐND Thành phố, các ban Đảng, MTTQ và các cơ quan liên quan chuyển mạnh sang giám sát theo vấn đề, theo tiến độ, theo sản phẩm. Trọng tâm là các lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc, bức xúc.

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