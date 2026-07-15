Xử lý nghiêm các trường hợp 'bốc đầu' xe máy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

ANTD.VN -Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô "bốc đầu", che lấp biển số, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nhóm thanh niên điều khiển phương tiện vi phạm bị xử lý

Ngày 10-7, qua công tác theo dõi, nắm tình hình Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện trên một số hội nhóm trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh clip 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số và 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô che lấp biển số, không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi điều khiển xe “bốc đầu” trên đường.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã khẩn trương rà soát, phối hợp với Công an các xã tiến hành xác minh, truy tìm các phương tiện và người vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan, lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng, đồng thời tịch thu 1 xe mô tô do có hành vi chạy xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh được quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ - CP.

Đối với xe mô tô biển kiểm soát 36B6-354.99, người điều khiển là Phan Ngọc T (SN 2007, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) đã vi phạm nhiều lỗi gồm: không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; biển số bị che lấp; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Đối với xe mô tô 36AB-862.01, người điều khiển là Nguyễn Văn Đ. (SN 2009, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) đã vi phạm các lỗi: điều khiển xe không gắn biển số; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đề nghị xử phạt chủ phương tiện về hành vi đưa xe không gắn biển số tham gia giao thông.