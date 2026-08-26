Nhóm “quý bà” mắc bẫy khi “rót” tiền đầu tư dự án có lợi nhuận cao

ANTD.VN - Đưa ra các thông tin gian dối về nhiều dự án đầu tư, Huyền đã dễ dàng dẫn dụ được 4 cá nhân “rót” tiền đầu tư rồi chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng…

Ngày 26-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Trịnh Thị Huyền bị xác định đã đưa ra các thông tin gian dối về nhiều dự án đầu tư logistics, xuất nhập khẩu nông sản, dự án rác thải công nghiệp… để lừa đảo 4 bị hại góp vốn 26 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt của họ gần 19 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Thị Huyền bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo đó, Trịnh Thị Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Tháng 4-2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai).

Huyền rủ các chị T và G cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý. Trong “vụ” làm ăn này, chị T góp 1 tỷ đồng, còn chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T, chị G cả gốc và lãi.

Khi thấy 2 nạn nhân tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ GTVT 9 (cũ), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và được giao làm các dự án Logistics ở Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp ở Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng.

Tin tưởng thông tin do Huyền đưa ra là có thật, trong thời gian từ tháng 4-2022 đến tháng 3-2025, chị T, chị G cùng hai người bạn khác đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng cho Huyền để đầu tư vào các dự án. Trong đó, riêng chị T đã chuyển 19,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho mình.

Đến tháng 4-2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại. Số tiền bị cáo còn chiếm đoạt của các bị hại là gần 19 tỷ đồng. Lúc này, Trịnh Thị Huyền đã phải nói thật về việc đã sử dụng tiền của các bị vào dịch vụ đáo hạn ngân hàng và bị lừa hết tiền nên không có tiền để trả.

Cơ quan tố tụng xác định, các dự án xuất nhập khẩu nông sản, dự án Logistis ở Hải Phòng và dự án xử lý rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai là các dự án do Trịnh Thị Huyền tự nghĩ ra để dụ dỗ các bị hại gửi tiền đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.