Thêm hai đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối lĩnh án tù

ANTD.VN - Tham gia đường dây lừa đảo, Quỳnh chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Khách hàng đồng ý, bị cáo này lập tức có tiền phần trăm…

Ngày 26-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở xã Tiên Lục, Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là 2 bị cáo còn lại trong đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Vụ án lừa đảo do Hồ Bích Ngọc chủ mưu, cầm đầu đã bị đưa ra xét xử cách đây không lâu.

Đường dây tội phạm do Hồ Bích Ngọc cầm đầu bị đưa ra xét xử tại phiên tòa cách đây không lâu.

Quá trình xét xử cho thấy, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngọc quen biết các đối tượng tên “Peter”, “Alex” qua Telegram, trong đó Peter giới thiệu là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX và “Alex” là đại diện sàn Richsmart. Quá trình trao đổi, Ngọc nhận làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên.

Theo đó, Ngọc sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc sẽ được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó gọi là tiền COM.

Ngọc thỏa thuận về hoa hồng môi giới với các sàn và yêu cầu bộ phận hỗ trợ của sàn cài đặt tiền hoa hồng theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền hoa hồng Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Làm việc trong đường dây của Ngọc là Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng. Hai bị cáo này đều là trưởng nhóm (Leader) và đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023. Bị cáo là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Do đó, bị cáo Quỳnh phải chịu trách nhiệm hình sự về 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng của 3 bị hại. Trong đó, bị cáo được hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Văn Sùng, Viện kiểm sát xác định, bị cáo này làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024 và là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 bị hại tổng số gần 1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quỳnh khai mỗi lần đi gặp khách hàng, bị cáo sẽ mượn xe của Ngọc và Ngọc đều giao xe. Số lần mượn xe, bị cáo Quỳnh không nhớ rõ chỉ biết là nhiều lần. Ngọc có nhiều xe sang, khi đi gặp chị N (một nạn nhân mất 14 tỷ đồng), bị cáo mượn xe Mercedes và hẹn gặp ở quán cà phê.

Bị cáo chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Cứ có người đầu tư là bị cáo được hưởng tiền. Bị cáo Quỳnh cũng thừa nhận mỗi lần có “con mồi” to (khách hàng bỏ nhiều tiền) thì sàn lại sập.

Giải trình về việc bỏ trốn, bị cáo Quỳnh nói có biết việc khởi tố vụ án, biết việc khởi tố bị can nhưng bị cáo không ra làm việc với cơ quan công an và “vẫn sống bình thường, không bỏ trốn”. Trước khi ra đầu thú, bị cáo sống ở Hà Nội.

Còn bị cáo Sùng khai, bị cáo này được hưởng 144 triệu đồng hoa hồng nhưng tiền chưa đến tay. Trong suốt một năm làm việc cho đường dây của Ngọc, bị cáo vẫn làm nghề gỗ, thi thoảng mới lên công ty.

Về việc bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Văn Sùng khai bị cáo không nghĩ mình phạm tội dù biết việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì “không liên quan”. Cơ quan công an triệu tập bị cáo không lên, sau này bị cáo mới ra đầu thú.

Xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Sùng 7 năm tù.