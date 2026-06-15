Gần 790 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

ANTD.VN - Sáng 15-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thông tin tại họp báo

Tại họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội dự kiến gồm 04 phiên. Trước giờ khai mạc, đại biểu Đại hội sẽ tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Phiên thứ nhất tập trung vào các nội dung tổ chức, thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Phiên thứ hai tổ chức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và thảo luận tại các diễn đàn, tổ đại biểu.

Phiên thứ ba là phiên trọng thể, với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Phiên thứ tư là báo cáo kết quả thảo luận, biểu quyết một số nội dung của Đại hội, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

"Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình Đại hội không giấy tờ, toàn bộ tài liệu, điểm danh, biểu quyết tại Đại hội thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn" - đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết thêm.

Toàn cảnh họp báo

Tham dự Đại hội có gần 790 đại biểu chính thức, là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa, tính tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thanh niên.

Trong đó có đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đại biểu có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là thảo luận, cho ý kiến và quyết định những định hướng lớn trong Báo cáo chính trị.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII chuẩn bị từ sớm, qua nhiều vòng xin ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; lấy ý kiến tại đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; đồng thời công bố rộng rãi để đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia góp ý.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng ban công tác Đoàn, một trong những nội dung rất quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị đó là xác lập phong trào hành động cách mạng và chương trình hỗ trợ thanh niên. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn của các kỳ Đại hội trước đó, dự kiến sẽ trình xin ý kiến Đại hội để triển khai trong toàn Đoàn 01 phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 05 nội hàm:

Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” trên 03 nhóm lĩnh vực lớn là học tập; rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

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