Gắn chương trình đào tạo Công an nhân dân với thực tiễn và vị trí việc làm

ANTD.VN -Ngày 23-7, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì làm việc với Đoàn công tác của Cục Đào tạo, Bộ Công an do Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo làm Trưởng đoàn, tổ chức khảo sát, trao đổi thông tin phục vụ rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo tại các học viện, trường Công an nhân dân theo yêu cầu thực tiễn và vị trí việc làm.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Chỉ huy, cán bộ Phòng 2, Cục Đào tạo; đại diện Chỉ huy, cán bộ chuyên đề một số phòng chức năng CATP và Công an một số phường, xã có liên quan.

Buổi làm việc được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân (CAND), bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa nội dung giảng dạy với yêu cầu thực tiễn, tiêu chuẩn năng lực và nhiệm vụ của từng vị trí việc làm. Nội dung khảo sát tập trung đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo; xác định những kiến thức, kỹ năng cần ưu tiên trang bị cho học viên; đồng thời đề xuất điều chỉnh chương trình, phương pháp đào tạo tại các học viện, trường CAND.

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, trong đó cần đánh giá thực chất khả năng đáp ứng công việc của học viên sau khi tốt nghiệp và thời gian cần thiết để cán bộ mới hòa nhập với môi trường công tác.

Theo đồng chí Cục trưởng, quá trình đào tạo phải gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương, giữa lý luận với thực hành; tăng thời gian kiến tập, thực tập và tạo điều kiện để học viên sớm tiếp cận môi trường, nhiệm vụ thực tế.

Trung tướng Trần Minh Lệ cũng đề nghị các đơn vị tập trung phản ánh những hạn chế của cán bộ mới ra trường, những nội dung còn phải hướng dẫn, kèm cặp và các kỹ năng cần bổ sung vào chương trình đào tạo. Việc đổi mới phải được triển khai bài bản, khoa học, không nóng vội; tinh giản những nội dung lý luận chưa thật sự thiết thực nhưng không xem nhẹ vai trò của lý luận, đồng thời tăng cường kỹ năng thực hành, xử lý tình huống, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP cho biết, CATP Hà Nội luôn thực hiện việc tiếp nhận, bố trí học viên tốt nghiệp theo chủ trương, quy định và quyết định phân công của Bộ Công an. Phần lớn cán bộ mới được tăng cường về Công an phường, xã; việc bố trí phải bảo đảm phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế cho thấy kiến thức trong nhà trường là nền tảng quan trọng, song mỗi vị trí công tác có đặc điểm khác nhau, đòi hỏi cán bộ tiếp tục được học việc, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. CATP Hà Nội sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin thực tiễn, cử cán bộ có kinh nghiệm tham gia trao đổi, hỗ trợ hoạt động đào tạo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ căn cơ, có ý nghĩa quyết định.

Thời gian qua, CATP đã triển khai nhiều kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời chú trọng bố trí học viên mới ra trường về cơ sở, gắn với chuyên ngành đào tạo và yêu cầu của từng vị trí việc làm. Qua thực tiễn sử dụng cán bộ, học viên mới cơ bản có nền tảng kiến thức tốt nhưng vẫn cần tiếp tục được hướng dẫn, kèm cặp và rèn luyện trong môi trường công tác thực tế.

Trên cơ sở yêu cầu tổ chức bộ máy mới, CATP tiếp tục rà soát danh mục vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực theo từng địa bàn, lĩnh vực và chuyên ngành; đẩy mạnh xây dựng hệ thống tình huống thực tiễn, đổi mới nội dung bồi dưỡng và phát huy đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm tham gia hướng dẫn, hỗ trợ giảng dạy.

Đại diện các đơn vị trao đổi, thảo luận về yêu cầu đào tạo gắn với thực tiễn và vị trí việc làm.

Tại phần thảo luận, đại diện các đơn vị tập trung trao đổi về đào tạo cán bộ kỹ thuật hình sự, giám định kỹ thuật số, công nghệ thông tin, an ninh mạng, điều tra và các vị trí công tác tại Công an cấp xã. Các ý kiến đề nghị tăng thời lượng thực hành, mô phỏng nhiệm vụ, xử lý tình huống; đầu tư phòng thí nghiệm, phòng thực hành chuyên ngành; đổi mới kiểm tra theo hướng giảm lý thuyết, tăng đánh giá kỹ năng; đồng thời nâng cao năng lực tổng hợp, tự nghiên cứu, giao tiếp với Nhân dân, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng vận dụng kiến thức liên ngành cho học viên.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Lệ khẳng định việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo phải được tiến hành khẩn trương, quyết liệt nhưng bảo đảm khoa học, phù hợp và khả thi. Đồng chí đề nghị tăng cường phối hợp giữa các học viện, nhà trường với đơn vị thực tiễn; cụ thể hóa tiêu chí năng lực, nhiệm vụ và kết quả học viên phải đạt được trong quá trình kiến tập, thực tập; đồng thời sớm tổng hợp các tình huống, kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu đưa vào chương trình đào tạo.

Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, tổng hợp những nội dung sát với yêu cầu thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các nhóm đề tài, hệ thống tình huống và đề cương liên quan để gửi Cục Đào tạo nghiên cứu, xem xét. Những kết quả khảo sát, trao đổi tại buổi làm việc sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn phục vụ việc điều chỉnh chương trình đào tạo, hướng tới nâng cao chất lượng cán bộ sau khi tốt nghiệp và rút ngắn thời gian thích nghi với yêu cầu công tác.