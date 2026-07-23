Gần dân từ những việc nhỏ của Công an xã Nội Bài

Triển khai mô hình “Điểm tiếp dân Ba nhất trong lực lượng Cảnh sát trật tự”, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội đã tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký phương tiện

Hiệu quả từ mô hình “Ba nhất” vì nhân dân phục vụ

Với phương châm “Thủ tục nhanh gọn nhất - Cơ sở vật chất, môi trường thân thiện nhất - Thái độ phục vụ tận tâm nhất”, mô hình góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Thực hiện Nghị quyết và các kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, ngay từ đầu năm 2026, Tổ Cảnh sát trật tự - Công an xã Nội Bài đã xây dựng mô hình “Điểm tiếp dân Ba nhất trong lực lượng Cảnh sát trật tự”, tập trung vào “Ba nhất trong tiếp công dân giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện”.

Không dừng lại ở khẩu hiệu, mô hình được cụ thể hóa bằng những tiêu chí dễ nhận thấy ngay từ khi người dân bước vào điểm tiếp dân. Các quy trình, phí, lệ phí được niêm yết công khai; phòng tiếp dân được bố trí khang trang, sạch sẽ với đầy đủ ghế ngồi, nước uống, đồ ăn nhẹ, bút viết và mẫu tờ khai. Hệ thống máy tính, đường truyền, máy bấm biển số được đầu tư đồng bộ; màn hình trình chiếu hướng dẫn thủ tục và máy tính kết nối internet giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại chỗ.

Chỉ trong thời gian đánh giá tháng 7-2026, Công an xã Nội Bài đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho 218 xe mô tô và 168 xe ô tô, 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn

Cùng với đó, cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử "4 xin, 4 luôn", tận tình giải thích các quy định, sẵn sàng hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật trong việc hoàn thiện hồ sơ và các thao tác kỹ thuật như cà số khung, số máy. Đơn vị cũng thực hiện phương châm "chỉ tiếp dân một lần", hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần do thiếu sót giấy tờ.

Gần dân bằng chất lượng phục vụ

Hiệu quả của mô hình được thể hiện bằng những con số cụ thể. Chỉ trong thời gian đánh giá tháng 7-2026, Công an xã Nội Bài đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho 218 xe mô tô và 168 xe ô tô, 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn, không có trường hợp chậm muộn. Đáng chú ý, 189 hồ sơ ô tô và 138 hồ sơ mô tô được trả kết quả sớm hơn một ngày, nhiều trường hợp hoàn thành ngay trong ngày tiếp nhận. Đơn vị cũng thực hiện trả kết quả qua đường bưu chính cho 25 trường hợp có nhu cầu, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Công an xã Nội Bài còn triển khai mã QR khảo sát mức độ hài lòng, lấy ý kiến đánh giá của người dân trực tiếp và trên ứng dụng VNeID, qua đó kịp thời tiếp thu, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, xã Nội Bài hài lòng sau khi làm thủ tục hành hành chính tại Công an xã Nội Bài

Những đổi mới này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký và bấm biển số xe tại Công an xã Nội Bài, Nguyễn Thanh Tùng, công dân xã Nội Bài chia sẻ: "Ngay từ khi bước vào, tôi đã rất ấn tượng với thái độ đón tiếp niềm nở, tận tình và thân thiện của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ. Khu vực tiếp công dân được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, trên bàn còn chuẩn bị sẵn nước uống và một số đồ ăn nhẹ để phục vụ người dân, tạo cảm giác chu đáo và văn minh. Trong suốt quá trình làm thủ tục, các đồng chí hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết và dễ hiểu, giúp tôi nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp đó, việc bấm biển số của tôi diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định và để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp về tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng Công an."

Những đánh giá chân thành từ người dân là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình “Điểm tiếp dân Ba nhất trong lực lượng Cảnh sát trật tự”, đồng thời khẳng định quyết tâm của Công an xã Nội Bài trong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô kỷ luật, trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.