Trách nhiệm, chủ động, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ các Ban Chỉ đạo

ANTD.VN - Chiều 23-7, UBND phường Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng các Ban chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường.

Giải quyết các yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh, trật tự đô thị

6 tháng đầu năm 2026, phường Từ Liêm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trên địa bàn phường thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trật tự đô thị, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Từ Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của Công an phường - cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đối với Ban Chỉ đạo 197, các lực lượng đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật được quan tâm; việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh không đúng quy định, các điểm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông được triển khai thường xuyên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy; tập trung thực hiện các giải pháp giảm cung, giảm cầu, tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa trong cộng đồng, trường học, thanh thiếu niên. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt...

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị

Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, mô hình camera an ninh, mô hình phối hợp bảo đảm an toàn tại cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặt giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị địa bàn

Đồng tình với phương hướng của các Ban Chỉ đạo đề ra trong thời gian tới, tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban chỉ đạo.

Theo đó, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục rà soát chương trình, kế hoạch công tác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; duy trì chế độ giao ban, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu UBND phường giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm báo cáo tóm tắt kết quả công tác của các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2026

Đối với Ban Chỉ đạo 197, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy; xử lý dứt điểm các điểm còn tồn tại về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh không đúng quy định, các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, chống tái vi phạm; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chung cư, nhà trọ có nguy cơ cao.

Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng phường không ma túy; trong đó chú trọng tuyên truyền, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh; quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện; chủ động nắm tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây, điểm, tụ điểm ma túy; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự…

Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; nhân rộng các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng; quan tâm xây dựng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Công an phường Từ Liêm - Cơ quan Thường trực của 3 Ban Chỉ đạo, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường Từ Liêm, khẳng định đây là những định hướng quan trọng để lực lượng Công an phường cùng các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng thời nêu rõ, Công an phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của 3 Ban Chỉ đạo, tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; tập trung xử lý các điểm nghẽn, các tồn tại kéo dài…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện; đấu tranh mạnh với các đường dây, ổ nhóm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và toàn thể nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.