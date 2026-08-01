Từ mồ hôi rèn luyện ngoài giờ đến yêu cầu tinh nhuệ, xả thân vì nhân dân

ANTD.VN - Sáng 1-8, tại khu vực trường đua F1 (phường Từ Liêm) CATP Hà Nội đã tổ chức đợt đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026 với lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng một số đơn vị khác. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo buổi kiểm tra.

​Đợt kiểm tra quy tụ 48 khối với hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an các xã, phường trên địa bàn như Hoàng Mai, Sơn Tây, Quang Minh, Mê Linh...

​Phát biểu khai mạc đợt kiểm tra, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (đơn vị chủ trì) nhấn mạnh, đợt kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 115 của Bộ Công an và Kế hoạch số 114 của Công an thành phố Hà Nội.

​"Điều lệnh, quân sự, võ thuật không đơn thuần là nội dung huấn luyện định kỳ, mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tác phong chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, đối với các lực lượng thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân như Cảnh sát giao thông, PCCC&CNCH hay Công an xã, phường, việc thuần thục từng động tác, giữ đúng lễ tiết tác phong có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Ban Tổ chức và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Dù công tác chuyên môn hằng ngày rất áp lực, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tranh thủ từng giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần để duy trì tập luyện nghiêm túc.

​Nhấn mạnh về tầm quan trọng của đợt kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chỉ rõ, công tác rèn luyện điều lệnh phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện quy định của Công an thành phố về Quy tắc ứng xử trong lực lượng. Nhờ siết chặt kỷ cương và kiểm tra gắt gao từ Phòng Công tác chính trị, trong 7 tháng qua, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ vi phạm quy tắc ứng xử, quy trình công tác đã giảm rõ rệt.

​Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố phân tích thực tế: "Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi làm nhiệm vụ phải xả thân vào biển lửa, đối mặt với hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải cắm chốt phân luồng dưới thời tiết khắc nghiệt. Nếu không có thể lực sung mãn, không có bản lĩnh và sự thành thục về quân sự, võ thuật thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc tập huấn, kiểm tra vì vậy tuyệt đối không làm theo kiểu hình thức, phong trào".

​Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các tổ kiểm tra đánh giá khách quan, chính xác. Đối với cán bộ, chiến sĩ khi bước lên sàn kiểm tra phải thực hiện các động tác một cách dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện rõ tinh thần kỷ cương. Những trường hợp chưa đạt yêu cầu phải kiên quyết tổ chức huấn luyện và kiểm tra lại.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội (đơn vị chủ trì) tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP

Các đơn vị tham gia buổi kiểm tra thực hiện duyệt đội ngũ...

​Thay mặt các đơn vị tham gia đợt sát hạch, Đại tá Trần Đình Nghĩa đã phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố. Trưởng phòng Cảnh sát giao thông khẳng định sẽ quán triệt nghiêm túc các yêu cầu của lãnh đạo Công an thành phố đến từng cán bộ, chiến sĩ;

tiếp tục duy trì nếp tập luyện thường xuyên, khắc phục ngay những tồn tại mà Tổ kiểm tra chỉ ra, quyết tâm đưa công tác điều lệnh, võ thuật đi vào nề nếp thực chất trong mọi mặt công tác, chiến đấu.

​Ngay sau lễ khai mạc, dưới sự điều hành của Ban Tổ chức và sự giám sát chặt chẽ từ Tổ kiểm tra (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị), hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện các nội dung sát hạch gồm: Duyệt đội ngũ, diễu hành qua lễ đài; điều lệnh đội ngũ từng người tay không; các bài võ thuật Công an nhân dân và thực hành các nghi lễ CAND theo quy định...