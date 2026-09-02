Trang bị kiến thức pháp luật quý cho học sinh, sinh viên

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Hà Nội phối hợp Công an phường Đống Đa và Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho học sinh, sinh viên.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an` Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản, thiết thực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; giúp học sinh, sinh viên nhận diện rõ những loại vật dụng thuộc diện quản lý, những hành vi bị nghiêm cấm cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Báo cáo viên truyền đạt cho học sinh, sinh viên các quy định liên quan

Thông qua các nội dung tuyên truyền trực quan, kết hợp trao đổi, giải đáp những tình huống thường gặp trong thực tế, cán bộ Công an đã phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra từ việc tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đáng chú ý, trong bối cảnh việc mua bán, trao đổi nhiều loại hàng hóa diễn ra trên không gian mạng, học sinh, sinh viên được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước những lời quảng cáo, rao bán các loại vật dụng có nguy cơ liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và vật liệu nổ. Việc thiếu hiểu biết hoặc tò mò thử nghiệm, chế tạo các vật dụng nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ gây thương tích, thiệt hại về tài sản mà còn khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, buổi tuyên truyền cũng hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng phòng tránh và xử lý khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, khi phát hiện các trường hợp mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo hoặc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, học sinh, sinh viên cần chủ động thông báo cho nhà trường, gia đình hoặc cơ quan Công an để kịp thời kiểm tra, xử lý; tuyệt đối không tự ý tiếp cận, sử dụng hoặc thử nghiệm những vật nghi là vũ khí, vật liệu nổ, pháo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Qua đó, không chỉ giúp học sinh, sinh viên nâng cao hiểu biết pháp luật mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành, biết bảo vệ bản thân và chủ động góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Mỗi học sinh, sinh viên, với vai trò là một tuyên truyền viên tích cực, có thể trở thành cầu nối đưa kiến thức pháp luật đến gia đình, bạn bè và cộng đồng. Việc hiểu đúng pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định và chủ động phòng ngừa vi phạm sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh, đồng thời chung tay giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an tiếp tục khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không vì tò mò, thiếu hiểu biết mà để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.