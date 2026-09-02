Phó Chủ tịch UBND, HĐND cấp xã xếp lương theo ngạch nào?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn về việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm với nhiều chức danh khác nhau.

Xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm.

Liên quan đến việc xếp ngạch đối với Chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 361/2025/NĐ-CP1 đã quy định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Cụ thể, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có tỷ lệ là 100%.

Còn đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thì tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ thành phố Hà Nội căn cứ các quy định có liên quan tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc xếp ngạch chuyên viên cao cấp đối với chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; xếp ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính đối với phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bảo đảm trong phạm vi tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng nêu quy định về xếp ngạch công chức đối với cán bộ giữ chức danh Trưởng Ban và Phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh; cán bộ ở cấp xã (Phó chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban và Phó trưởng ban HĐND).

Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm.

Quy định số 368-QĐ/TW3 đã nêu danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy định của Trung ương.

Do vậy, trên cơ sở chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ thành phố Hà Nội căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP để tham mưu cấp có thẩm quyền xác định cụ thể số lượng cán bộ và thực hiện việc xếp ngạch tương ứng đối với chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng ban HĐND cấp tỉnh; chức danh cán bộ ở cấp xã (Phó Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban và Phó trưởng ban HĐND) theo phân cấp quản lý cán bộ.