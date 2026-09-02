Một lá cờ - một câu chuyện về Tổ quốc

ANTD.VN - Mỗi lá cờ đỏ sao vàng treo trước hiên nhà hay nơi đầu sóng ngọn gió đều mang theo câu chuyện hào hùng về lịch sử, sự hy sinh và tình yêu Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Mọi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước đều đồng loạt treo cờ trước cửa nhà, ban công, chung cư tạo nên khung cảnh "biển cờ đỏ" đầy tự hào.

Mỗi dịp Quốc khánh, khi nhìn sắc đỏ sao vàng trải dài trên những con phố, hãy để mỗi lá cờ kể một câu chuyện. Câu chuyện về những người đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay; Về những con người đang âm thầm làm việc, cống hiến và về thế hệ trẻ đang tiếp tục viết những trang mới cho Tổ quốc.

Bởi dưới một màu cờ, dù mỗi người có một câu chuyện riêng, tất cả đều cùng chung một niềm tự hào là người Việt Nam và mình có một Tổ quốc để yêu thương, gìn giữ và dựng xây.

Lá cờ trong ký ức của mỗi người

Với nhiều thế hệ người Việt Nam, quốc kỳ không đơn thuần là một biểu tượng, đó còn là hình ảnh gắn với những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Tuy mỗi lá cờ hiện diện theo một cách khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một tình cảm giản dị: Hướng về đất nước.

Khi nhìn sắc đỏ sao vàng trải dài trên những con phố, hãy để mỗi lá cờ kể một câu chuyện.

Với người cao tuổi, màu cờ có thể gợi lại ký ức về những năm tháng đất nước gian khó, về ngày hòa bình, thống nhất. Với thế hệ trẻ, lá cờ hiện diện trong sân trường, trong những buổi chào cờ đầu tuần, những ngày lễ lớn và các sự kiện thể thao, văn hóa.

Mỗi lần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, ông Phạm Văn Hoàn (cựu cán bộ Công an hiện đang sinh sống tại phường Bạch Mai, Hà Nội) lại nhớ về những đồng đội đã ngã xuống. Theo ông Hoàn, cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng Quốc gia, mà còn là xương máu, là lời thề độc lập của thế hệ chúng tôi gửi lại cho mai sau. “Mỗi câu chuyện gắn liền với lá lá cờ đều chạm đến cảm xúc chung của người Việt, ai cũng đều trân trọng quá khứ, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm giữ gìn vẹn toàn sông núi” – ông Hoàn cho hay.

Cô Nguyễn Hoài Dung (giáo viên tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) từng nghĩ yêu nước là điều gì đó vô cùng lớn lao, nhưng qua từng câu chuyện gắn liền với lá cờ, cô Dung nhận ra lòng yêu nước bắt nguồn từ niềm tự hào rất dịu dàng, chỉ cần thấy màu đỏ ấy ở bất kỳ đâu trên thế giới là tim đập nhanh hơn một nhịp.

Màu đỏ thắm của lá cờ là màu của lịch sử, được tô điểm bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh kiên cường của cha ông để đổi lấy tự do. Ngôi sao vàng năm cánh tỏa sáng ở chính giữa như ngọn hải đăng soi đường, đại diện cho tinh thần đoàn kết bất diệt của toàn dân tộc.

Cô Hoài Dung cho rằng, yêu màu cờ Tổ quốc, chính là lòng yêu nước được cụ thể hóa bằng những điều bình dị. Đó là niềm tự hào vỡ òa khi sắc đỏ sao vàng bay trên đấu trường quốc tế, là sự rưng rưng khi cất tiếng hát Quốc ca, và là lời nhắc nhở mỗi chúng ta sống sao cho xứng đáng với những giá trị mà thế hệ trước đã đánh đổi để giữ gìn.

Vào dịp Quốc khánh 2/9, Cột cờ Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp đặc biệt thiêng liêng và tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

Lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi quốc kỳ tung bay, phía sau hình ảnh ấy là cả một hành trình lịch sử với những mất mát, hy sinh và khát vọng độc lập được nhiều thế hệ vun đắp. Hôm nay, khi đất nước hòa bình và đang phát triển, lá cờ vẫn hiện diện trong đời sống, nhắc nhở về giá trị của những gì đã được đánh đổi để có được cuộc sống hôm nay.

Khi lòng yêu nước trở thành những điều bình dị

Chắc rằng, tình yêu Tổ quốc cũng được thể hiện bằng những điều lớn lao mà trong cuộc sống thường nhật, tình cảm ấy có thể được nhìn thấy qua cách mỗi người làm tốt công việc của mình, tuân thủ pháp luật, giữ gìn môi trường, bảo vệ di sản, giúp đỡ cộng đồng hay nỗ lực học tập, lao động để đóng góp cho xã hội…

Bởi vậy, một lá cờ có thể bắt đầu từ một câu chuyện rất riêng, nhưng cuối cùng lại dẫn đến một câu chuyện chung. Đó là câu chuyện về trách nhiệm của mỗi công dân với nơi mình sinh ra, lớn lên và thuộc về.

Từ một cá nhân đi xin từng bộ quần áo cũ, hoạt động của chị đã trở thành cầu nối để kêu gọi ủng hộ những số phận thiệt thòi. (Ảnh trong 1 lần chị Tâm đi xin đồ tình nguyện và được các chiến sỹ Công an Hà Nội hỗ trợ).

Nói đến lòng yêu nước, người ta thường nghĩ về những chiến công lịch sử, những hy sinh to lớn hay các sự kiện mang tầm vóc Quốc gia. Thế nhưng, trong dòng chảy thời bình hôm nay, lòng yêu nước lại đang tự nhiên kết tinh qua từng việc làm bình dị, thầm lặng. Hành trình suốt gần một thập kỷ miệt mài đi xin từng bộ quần áo cũ gửi cho trẻ em và người dân vùng cao của chị Nguyễn Thị Tâm chính là một minh chứng sống động như thế.

Gần 10 năm trước, xuất phát từ sự trăn trở khi chứng kiến những đứa trẻ vùng cao không có dép đi, quần áo mặc không đủ ấm mỗi khi đông về… chị Tâm quyết định hành động.

Bắt đầu từ những lời kêu gọi nhỏ lẻ trên mạng xã hội, tự tay nhận, đi xin, phân loại, rồi đóng gói từng chiếc áo, chiếc quần, chị Tâm đã trở thành chiếc cầu nối bền bỉ giữa miền xuôi và miền ngược. Hàng nghìn bộ quần áo ấm được trao đi không chỉ giúp người dân chống chọi với cái lạnh miền biên viễn, mà còn mang theo hơi ấm của tình đồng bào.

Sự kiên trì của chị Nguyễn Thị Tâm còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ một mình chị đơn độc xin đồ, đến nay đã có hàng trăm lòng tốt cùng tìm đến, người góp công, người góp sức.

Lòng yêu nước, từ một khái niệm thiêng liêng và rộng lớn, đã trở nên thật gần gũi: Là nụ cười của em bé vùng cao khi khoác lên mình chiếc áo mới, là gánh nặng bớt đi trên vai người lao động nghèo, và là sự kết nối không khoảng cách giữa những con người cùng chung hai tiếng "đồng bào".

Mỗi hành động tử tế thường nhật như hành trình của chị Tâm chính là một lá cờ yêu nước âm thầm được cắm lên trong lòng xã hội, nhắc nhở chúng ta rằng “Yêu Tổ quốc đơn giản là yêu thương và phụng sự nhân dân mình từ những điều bình dị nhất”.