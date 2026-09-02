Xuyên lễ, Công an xã Yên Lãng tận tụy phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi nhiều gia đình sum họp, nghỉ ngơi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Lãng, Hà Nội vẫn duy trì công tác, sẵn sàng có mặt, hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Tổ công tác Công an xã Yên Lãng đến tận nhà phục vụ nhân dân

Không để ngày lễ làm gián đoạn công việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Lãng vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ Nhân dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc cần hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Từ người cao tuổi, người sức khỏe yếu đến những công dân không thuận tiện khi trực tiếp đến trụ sở giải quyết công việc, cán bộ Công an xã luôn cố gắng sắp xếp, đến tận nơi để hướng dẫn, hỗ trợ. Những phần việc được thực hiện với tinh thần tận tình, trách nhiệm, đặt sự thuận tiện và quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Đến tận nhà phục vụ nhân dân làm thủ tục hành chính

Với lực lượng Công an cơ sở, sự gần gũi với Nhân dân không chỉ được thể hiện qua những nhiệm vụ lớn mà còn bắt đầu từ những việc rất cụ thể, thiết thực. Một lần đến tận nhà, một lời hướng dẫn cặn kẽ hay sự hỗ trợ đúng lúc có thể là điều hết sức ý nghĩa đối với những người dân đang gặp khó khăn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những lá thư cảm ơn mộc mạc của người dân và gia đình là sự ghi nhận quý giá đối với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Lãng. Đây cũng là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Người dân gửi thư khen về tinh thần trách nhiệm của Công an xã Yên Lãng

Thực tế công tác tại cơ sở cho thấy, phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bằng sự tận tâm trong từng công việc hằng ngày.

Đến tận nhàn hỗ trợ cháu nhỏ làm CCCD

Dù ngày thường hay ngày lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Lãng vẫn duy trì tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm, gần dân, sát dân, kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.