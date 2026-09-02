Trao cờ Tổ quốc, nâng bước học sinh xã đảo Vĩnh Thực

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị vào năm học mới 2026 - 2027, chương trình "Nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc" đã trao tặng cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho ngư dân, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo Vĩnh Thực (Quảng Ninh).

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, mới đây, tại xã đảo Vĩnh Thực, chương trình thiện nguyện “Nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc” đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình có sự đồng hành của Hiệp hội Nữ doanh nhân phường Móng Cái 3, Hội Phụ nữ phường Móng Cái 3, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Hà Nội)… cùng các mạnh thường quân.

Trao cờ Tổ quốc, gửi gắm tình yêu biển đảo

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, đoàn thiện nguyện đã trực tiếp trao những lá cờ Tổ quốc đến bà con ngư dân, các gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Mỗi lá cờ được trao đi không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn là lời khẳng định về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc chung tay gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những suất học bổng, phần quà thiết thực, trở thành điểm tựa tinh thần nâng bước các em học sinh vùng biên tiến vào năm học mới.

Từ những gia đình ngư dân gắn bó với biển đến những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, lá cờ đỏ sao vàng trở thành biểu tượng của sự gắn kết, của tình cảm từ đất liền hướng về nơi đầu sóng.

Không chỉ trao cờ Tổ quốc, đoàn thiện nguyện còn dành những phần quà ý nghĩa gửi tới các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hoạt động là sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước cho độc lập, tự do của dân tộc. Trong hành trình hướng về vùng biên, việc thăm hỏi, động viên các gia đình có công càng mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong những ngày cả nước hướng tới dấu mốc Quốc khánh.

“Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm và sự biết ơn. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, nhắc nhớ mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đồng thời, sự sẻ chia dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần tạo thêm điểm tựa tinh thần để người dân nơi đảo tiền tiêu tiếp tục ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương và biển đảo” – chị Võ Thị Phương (Hội trưởng Hiệp hội nữ doanh nhân phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) bày tỏ.

Sự chung tay của nhiều lực lượng đã tạo nên một hoạt động giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi biên cương, hải đảo.

Cùng với hoạt động trao cờ và tặng quà cho các gia đình chính sách, đoàn thiện nguyện đã trao những phần quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027.

Những món quà giản dị nhưng thiết thực là sự động viên đối với các em trước hành trình học tập mới. Sự quan tâm kịp thời từ cộng đồng giúp các em thêm niềm tin, vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường và nỗ lực học tập, rèn luyện.

Đối với những học sinh đang sinh sống trên địa bàn đảo, sự sẻ chia ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi phía sau mỗi phần quà là tình cảm của những người từ đất liền hướng về các em, là thông điệp rằng dù ở nơi đâu, những mầm non của đất nước vẫn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

Mỗi người đến với chương trình bằng một vai trò khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn mang những tình cảm thiết thực đến với người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo. Từ những lá cờ Tổ quốc đến những phần quà trao tận tay người dân, tinh thần sẻ chia được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi, thiết thực.

Đây cũng là cách để các hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần bồi đắp tình cảm giữa đất liền với vùng biên, hải đảo.

Để sắc cờ đỏ tiếp tục lan tỏa nơi đảo tiền tiêu

Từ những chuyến đi thực tế như vậy, tình yêu quê hương, đất nước được bồi đắp bằng những trải nghiệm cụ thể. Những câu chuyện, hình ảnh và con người nơi đảo xa trở thành nguồn cảm hứng để mỗi người trẻ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền Quốc gia.

Thiếu tá Vũ Văn Chính.

Từ những lá cờ đỏ sao vàng, những phần quà dành tặng gia đình có công, hộ khó khăn và học sinh, chương trình “Nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc” đã góp thêm một hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Thiếu tá Vũ Văn Chính (giảng viên trường Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) cho biết, thông qua chương trình, tình yêu Tổ quốc được cụ thể hóa bằng những việc làm ý nghĩa. Một lá cờ được trao đi là thêm một sắc đỏ hiện diện nơi đảo tiền tiêu; Một phần quà được gửi đến là thêm một sự sẻ chia; Một lời thăm hỏi là thêm một nhịp cầu kết nối tình cảm giữa cộng đồng với người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương.

Trong không gian biển trời Vĩnh Thực, những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo nên sắc màu rực rỡ mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc và lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước.

“Từ đây, những giá trị đẹp tiếp tục được lan tỏa: Tình yêu quê hương, tinh thần tương thân tương ái, đạo lý ’Uống nước nhớ nguồn’ và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Sắc cờ đỏ vì thế không chỉ hiện diện trên đảo tiền tiêu, mà còn được nối dài bằng những tấm lòng hướng về biển đảo và bằng những hành động thiết thực vì quê hương, đất nước” - Thiếu tá Vũ Văn Chính bộc bạch.