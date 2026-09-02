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Chính trị - Xã hội

Những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước

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ANTĐ.VN - Sau 81 năm (2/9/1945 - 2/9/2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2025 đạt hơn 514 tỷ USD, trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ 4 khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.

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Theo infographics.vn

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