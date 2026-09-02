Chủ động phương án bảo đảm ATGT phục vụ nhân dân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2-9

ANTD.VN - Sáng 2-9, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và du khách trong ngày lễ trọng đại của đất nước, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với Công an các phường trên địa bàn, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.