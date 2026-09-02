An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Chủ động phương án bảo đảm ATGT phục vụ nhân dân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2-9

TN

ANTD.VN - Sáng 2-9, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và du khách trong ngày lễ trọng đại của đất nước, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với Công an các phường trên địa bàn, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng