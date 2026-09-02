Những điểm gửi xe miễn phí góp phần mang an vui cho ngày Tết Độc lập

ANTD.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui Tết Độc lập, các điểm trông giữ xe trên địa bàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) được bố trí trông giữ miễn phí theo thông báo. Cùng với đó, Công an phường Hoàn Kiếm đã triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm an ninh, an toàn tài sản cho người dân.

Người dân gửi xe miễn phí vào phố đi bộ

Theo thông báo, trong những ngày nghỉ lễ, người dân có thể gửi phương tiện tại các điểm trông giữ xe được bố trí miễn phí trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Tại các điểm này đều có biển thông báo cụ thể để người dân nhận biết, qua đó hạn chế tình trạng bị thu tiền trái quy định hoặc gửi xe tại những điểm tự phát, không được cấp phép.

Hàng loạt các điểm trông giữ xe miễn phí được dán thông báo để người dân nắm được

Đáng chú ý, bên cạnh việc tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí, Công an phường Hoàn Kiếm đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại những khu vực này. Lực lượng Công an phường đã triển khai các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhất là tại những địa điểm tập trung đông người và các điểm trông giữ phương tiện, nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Trước tâm lý lo ngại của một bộ phận người dân về việc gửi xe miễn phí có thể tiềm ẩn nguy cơ mất trộm tài sản, chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm khẳng định lực lượng Công an sẽ duy trì tuần tra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, lực lượng chức năng sẽ kịp thời kiểm tra, đưa về trụ sở để gọi hỏi, răn đe và xử lý theo quy định, qua đó chủ động phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Dù là các điểm miễn phí, nhưng lực lượng Công an cũng tăng cường tuần tra để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân

Trước kỳ nghỉ lễ, lực lượng phòng, chống tội phạm của Công an phường Hoàn Kiếm cũng đã chủ động rà soát danh sách các đối tượng thuộc diện quản lý, đồng thời chú ý đến những đối tượng có biểu hiện nghi vấn từ địa phương khác đến địa bàn. Việc rà soát, nắm tình hình được thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm lượng người và phương tiện tập trung đông để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm khẳng định, người dân hoàn toàn có thể yên tâm gửi phương tiện tại các điểm trông giữ xe miễn phí đã được thông báo. Cùng với sự chủ động của lực lượng Công an, các đơn vị được giao tổ chức trông giữ cũng bố trí nhân lực bảo vệ, góp phần bảo đảm an toàn tài sản của người dân trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Công ty cổ phần Đồng Xuân triển khai 7 điểm trông giữ miễn phí trong hai ngày 31-8 và 1-9, riêng ngày 2-9 sẽ có 12 điểm

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Vũ Hà Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết đơn vị đã bố trí 7 điểm trông giữ xe miễn phí trong các ngày 31-8 và 1-9. Riêng tối 2-9, tổng cộng có 12 điểm thuộc đơn vị quản lý được tổ chức trông giữ miễn phí phục vụ người dân.

Tại tất cả các điểm trông giữ xe của Công ty cổ phần Đồng Xuân đều bố trí bảo vệ trông giữ phương tiện cho bà con nhân dân

Dù không thu phí trông giữ phương tiện, Công ty cổ phần Đồng Xuân vẫn bố trí lực lượng bảo vệ tại các điểm để bảo đảm an toàn cho phương tiện của người dân. Theo ông Vũ Hà Thanh, tại những bãi xe có diện tích rộng, đơn vị bố trí từ 7-8 người làm nhiệm vụ, đối với các điểm có diện tích nhỏ hơn, bố trí từ 3-5 người. Đồng thời, đơn vị quán triệt nhân viên tuyệt đối không được thu tiền của người dân. Nếu phát hiện cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của công ty.

Thực tế tại các điểm trông giữ xe miễn phí cho thấy chủ trương này nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người dân. Chị Trần Thị Hồng Doan, ở phường Định Công, cho biết vào các dịp nghỉ lễ, chị cùng gia đình thường lên khu vực phố đi bộ vui chơi.

Chị Trần Thị Hồng Doan bày tỏ rất phấn khởi khi gửi xe để đi chơi ngày Tết Độc lập vừa an toàn mà lại không mất phí

Trước đây, một trong những điều khiến gia đình chị lo ngại là tình trạng “chặt chém” giá trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ năm nay, khi nhìn thấy các biển thông báo trông giữ xe miễn phí, chị cảm thấy rất vui và phấn khởi.

Ban đầu, chị Doan cũng có tâm lý băn khoăn, lo ngại việc miễn phí có thể đồng nghĩa với việc không có người trực tiếp trông giữ, dẫn đến nguy cơ mất trộm phương tiện. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra tại khu vực, chị hoàn toàn yên tâm.

Cùng chung niềm vui đó, anh Hoàng Tuấn Anh cho rằng việc triển khai các điểm trông giữ xe miễn phí, đồng thời bảo đảm an toàn cho phương tiện của người dân, là chủ trương có ý nghĩa thiết thực. Theo anh, việc làm này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong những ngày nghỉ lễ mà còn mang lại không khí phấn khởi, thể hiện sự quan tâm, phục vụ nhân dân trong ngày Tết Độc lập.

Xử lý nghiêm điểm trông giữ tự phát

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn tại các điểm trông giữ xe được phép, Công an phường Hoàn Kiếm cũng kiên quyết phòng ngừa và xử lý các điểm trông giữ xe tự phát. Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường đã triển khai lực lượng hóa trang kết hợp tuần tra công khai, qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Trong tối 1-9, qua công tác tuần tra, lực lượng Công an phường Hoàn Kiếm đã phát hiện, xử lý hai điểm trông giữ xe tự phát tại số 98 Hàng Trống và 44 Lê Thái Tổ.

Hai trường hợp trông xe tự phát tại số 98 Hàng Trống và 44 Lê Thái Tổ bị Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện, xử lý

Tại số 98 Hàng Trống, ông N.D.T., sinh năm 1962, trú tại tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên bảo vệ của một nhà hàng, đã tự nhận trông giữ phương tiện cho người dân và thu 20.000 đồng/xe. Trong khi đó, tại số 44 Lê Thái Tổ, anh N.T.T., sinh năm 1978, khi nhận thấy lượng người dân đổ về phố đi bộ đông, có nhu cầu gửi phương tiện, đã tự ý đứng ra trông giữ xe. Cả hai trường hợp sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm để làm việc.

Trước đó, chiều 1-9, Công an phường Hoàn Kiếm cũng đã phát hiện, xử phạt hai điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực phố Lương Văn Can - Hàng Hành và số 71 Hàng Trống, với tổng số tiền phạt 25 triệu đồng.

Việc xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe tự phát không chỉ nhằm chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, ngăn ngừa nguy cơ bị thu phí trái quy định hoặc phát sinh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Hai điểm trông giữ xe không phép bị xử phạt tổng số tiền 25 triệu đồng chiều 1-9

Công an phường Hoàn Kiếm đề nghị người dân khi đến khu vực phố đi bộ, hồ Hoàn Kiếm vui chơi trong dịp lễ Quốc khánh thực hiện đúng hướng dẫn, gửi phương tiện tại các điểm trông giữ được thông báo miễn phí; tuyệt đối không gửi xe tại những bãi xe tự phát, không được cấp phép, nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện và tránh phát sinh những khoản phí không đúng quy định.

Đặc biệt, tối 2-9, khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến đón lượng người rất lớn do có 2 trận địa bắn pháo hoa. Trước tình hình đó, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các điểm trông giữ phương tiện.

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an, các đơn vị tổ chức trông giữ xe và sự chấp hành của người dân, việc bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một không gian vui chơi an toàn, văn minh, thuận tiện, để nhân dân Thủ đô và du khách có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ, vui Tết Độc lập trọn vẹn.