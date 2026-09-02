Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đổi tên thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

ANTD.VN - Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chính thức đổi tên thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kể từ ngày 1-9-2026.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2763-QĐ/TU về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2026.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trước đó, sáng 26-8-2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.