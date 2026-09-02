Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào hàng loạt dự án luật liên quan đến lĩnh vực y tế

ANTD.VN - Trong phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày mai (3-9), hàng loạt dự án luật liên quan đến các chính sách y tế sẽ được xem xét…

Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ quốc hội giữa tháng 8-2026

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra thành 2 đợt: đợt 1: 01 ngày (chiều 3-9 và sáng 4-9); đợt 2: diễn ra trong 4,5 ngày (từ ngày 21-9 đến sáng ngày 25-9).

Tại phiên họp, UBTVQH dự kiến cho ý kiến đối với 27 dự án, dự thảo luật và các nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật.

Trong đó có nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành y tế như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Dân số; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); hay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội…

Ngoài ra, UBTVQH cũng cho ý kiến vào: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Bên cạnh đó là các dự án luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, tư pháp, môi trường, năng lượng, thuế, dữ liệu và sở hữu trí tuệ như: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đáng chú ý, UBTVQH sẽ xem xét việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), cùng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH dự kiến xem xét, thông qua một số dự thảo nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát…