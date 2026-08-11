Thanh Hóa có tân Giám đốc Công an tỉnh

ANTD.VN - Chiều 10/8, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định cho đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Việt. (Ảnh: CATH)

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Hoàng Quốc Việt là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở. Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí từng công tác tại Công an tỉnh Sơn La, giữ nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo cấp phòng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Năm 2022, đồng chí được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an.

Đại tá Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: CATH)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hoàng Quốc Việt – tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới; Đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lớn trước Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh để Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phát huy trách nhiệm, tình cảm, danh dự và truyền thống vẻ vang của lực lượng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đặc biệt là phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển, an toàn và văn minh.

Trước đó, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.