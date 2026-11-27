ANTD.VN - Tối 26/11, tại Rạp Chuông Vàng (Hà Nội), vở diễn sân khấu thể nghiệm “Vẫn vậy, mà khác” đã mang đến cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật cải lương truyền thống và những phương thức biểu đạt đương đại.

Vở diễn “Vẫn vậy, mà khác” do biên đạo, đạo diễn Huỳnh Văn Đậm và Đoàn Cải lương Thiên Lý (TP.HCM) cùng thực hiện. Nằm trong chuỗi biểu diễn liên ngành quốc tế “Hà Nội Sáng Đèn 2026”, thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tác phẩm “Vẫn vậy, mà khác” được phát triển từ dự án nghiên cứu dài hạn “Reimagining Cải Lương: Vintage Futurism”. Thay vì tiếp cận cải lương như một di sản cần được bảo tồn trong những khuôn mẫu có sẵn, tác phẩm đặt loại hình nghệ thuật này trong mối quan hệ với đời sống đương đại, nơi các giá trị truyền thống có thể tiếp tục được khám phá và tái tạo.

Nằm trong chuỗi biểu diễn liên ngành quốc tế “Hà Nội Sáng Đèn 2026”, thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tác phẩm “Vẫn vậy, mà khác” được phát triển từ dự án nghiên cứu dài hạn “Reimagining Cải Lương: Vintage Futurism”

Với phương pháp sáng tạo “Vị lai hoài cổ” (Vintage Futurism), đạo diễn Huỳnh Văn Đậm lựa chọn cách tiếp cận phi tuyến tính, tách các yếu tố vốn làm nên cấu trúc quen thuộc của cải lương rồi tái tổ hợp trong một ngôn ngữ sân khấu mới. Giọng ca, âm nhạc, văn bản và chuyển động không còn đơn thuần đảm nhiệm những vai trò biểu đạt truyền thống mà được đặt trong những tương quan khác nhau, tạo nên sự đan xen giữa ký ức và hiện tại, giữa những âm hưởng thân thuộc và trải nghiệm mới lạ.

Với phương pháp sáng tạo “Vị lai hoài cổ” (Vintage Futurism), đạo diễn Huỳnh Văn Đậm lựa chọn cách tiếp cận phi tuyến tính, tách các yếu tố vốn làm nên cấu trúc quen thuộc của cải lương rồi tái tổ hợp trong một ngôn ngữ sân khấu mới

Trong không gian trình diễn, tiếng đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, guitar phím lõm cùng các nhạc cụ truyền thống được kết nối với âm thanh điện tử. Qua đó, những chất liệu âm nhạc đặc trưng của cải lương gợi nhắc không gian sân khấu quen thuộc nhưng lại mở ra những khả năng cảm nhận khác. Sự kết hợp giữa âm thanh, giọng hát và chuyển động đương đại tạo nên một cấu trúc biểu đạt giàu tính thể nghiệm, khuyến khích khán giả tiếp cận cải lương bằng nhiều giác quan và góc nhìn.

Đáng chú ý, chương trình quy tụ các nghệ sĩ của Gánh Cải lương Thiên Lý từ TP.HCM, trong đó có Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Sơn, các nhạc sĩ Trần Anh Việt, Trần Trọng Trí, Lâm Diễm Trinh cùng các nghệ sĩ Lư Tiểu Duy, Mai Trâm Anh, Thái Minh Thiện, Thanh Bình và Tú Quyên. Đây cũng là lần đầu tiên gánh hát cải lương Thiên Lý biểu diễn tại một rạp cải lương ở Hà Nội trong khuôn khổ một tác phẩm sân khấu thể nghiệm.

Trong không gian trình diễn, tiếng đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, guitar phím lõm cùng các nhạc cụ truyền thống được kết nối với âm thanh điện tử

Hành trình của gánh hát cải lương Thiên Lý cũng là một câu chuyện độc đáo về sự tiếp nối của cải lương trong đời sống hôm nay. Gánh hát được lấy cảm hứng từ bộ phim “Song Lang”, tác phẩm điện ảnh khai thác không gian sân khấu cải lương truyền thống.

Nghệ sĩ Tú Quyên, người từng đảm nhận vai cô đào Thùy Vân trong phim, sau đó đã trở thành bà bầu của gánh hát ngoài đời thực. Từ cảm hứng điện ảnh, một không gian biểu diễn cải lương được duy trì hằng tuần tại TP.HCM, đưa khán giả đến gần hơn với hình thức cải lương mộc mạc, chân thật, tìm kiếm những cách thức thể hiện phù hợp với nhu cầu thưởng thức hiện đại.

Hành trình của gánh hát cải lương Thiên Lý cũng là một câu chuyện độc đáo về sự tiếp nối của cải lương trong đời sống hôm nay

Sự hiện diện của gánh hát cải lương Thiên Lý tại Hà Nội trong “Vẫn vậy, mà khác” là cuộc gặp gỡ giữa những nghệ sĩ đang thực hành, gìn giữ cải lương trong nước với một nghệ sĩ trưởng thành trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tìm cách kết nối với di sản văn hóa đất nước thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sinh ra tại Rạch Giá (Kiên Giang), lớn lên tại Mỹ, Huỳnh Văn Đậm tốt nghiệp The Boston Conservatory at Berklee, từng biểu diễn cùng các nghệ sĩ và đoàn múa quốc tế như Merce Cunningham, Richard Alston và Phoenix Dance Theatre. Năm 2008, anh thành lập Van Huynh Company tại Vương quốc Anh; từ năm 2016 giữ vai trò Giám đốc Centre 151, trung tâm nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng dành cho người Việt Nam, Lào và Campuchia tại London.

Từ năm 2014, Huỳnh Văn Đậm bắt đầu thực hiện các nghiên cứu tại Việt Nam, từng bước kết nối với di sản văn hóa của mình thông qua múa đương đại. Năm 2026, anh nhận Giải One Dance UK cho Đổi mới nghệ thuật trong múa.

Qua cuộc gặp gỡ này, “Vẫn vậy, mà khác” đặt ra những suy ngẫm về bản sắc và sức sống của cải lương trong bối cảnh hiện nay. Tác phẩm là một trong những hoạt động thuộc chuỗi “Hà Nội Sáng Đèn 2026”, do Nguyễn Quốc Hoàng Anh giám tuyển, Lên Ngàn thực hiện và sản xuất, với sự phối hợp của Hội đồng Anh, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Thông qua những thử nghiệm liên ngành, chương trình góp thêm một hướng tiếp cận trong việc đưa nghệ thuật truyền thống vào đời sống đương đại, nơi bảo tồn không chỉ là lưu giữ những giá trị vốn có mà còn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục vận động, đối thoại và tìm thấy công chúng của mình.