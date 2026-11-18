Khoảng 15h05, ngày 11-9-2026, anh Trần Văn H (SN 1987) trú tại xã Hồng Sơn, Hà Nội một mình điều khiển xe máy Honda Lead BKS 30F1-1069 đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn gần cổng vào Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, hướng từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đi Hòa Lạc thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội thì bị tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Anh H điều khiển xe máy xảy ra va chạm vào bờ bê tông vỉa hè. Sau vụ việc, anh H tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm sự việc xảy ra có một số phương tiện tham gia giao thông nhưng hiện cơ quan công an chưa xác định được nhân chứng.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị ai là nhân chứng trực tiếp nhìn thấy sự việc hoặc có camera hành trình ghi nhận được diễn biến vụ tai nạn giao thông trên thì vui lòng cung cấp thông tin để làm rõ toàn bộ nội dung vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ: Điều tra viên Trần Hoàng Tuấn - Cơ quan cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội. ĐT: 0983834455.