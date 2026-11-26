ANTD.VN -Trên hành trình phát triển, doanh nghiệp luôn cần một điểm tựa pháp lý đủ tin cậy để bảo vệ quyền lợi và duy trì hoạt động ổn định. Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh hướng đến vai trò đồng hành đó bằng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

"Mang lại giá trị khác biệt"

Xuất phát từ định hướng xây dựng hãng luật chuyên nghiệp, hiện đại và gắn liền với thực tiễn kinh doanh, Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục pháp lý mà còn hướng đến vai trò đối tác chiến lược trong nhận diện rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Với phương châm "Mang lại giá trị khác biệt", công ty chú trọng tư vấn chuyên sâu và đưa ra phương án xử lý phù hợp với từng tình huống.

Định hướng này được dẫn dắt bởi Luật sư điều hành Trần Văn Bình với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý. Từng tham gia xử lý nhiều hồ sơ về đầu tư, quản trị doanh nghiệp và tranh tụng, luật sư kết hợp kiến thức chuyên môn với sự am hiểu thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tạo dựng uy tín với các tập đoàn, khách hàng đến từ nhiều quốc gia Châu Á.

Đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu chính đáng

Từ nền tảng chuyên môn vững chắc cùng kinh nghiệm thực tiễn đơn vị đã xây dựng hệ sinh thái dịch vụ pháp lý toàn diện, bao gồm:

● Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và tái cấu trúc: Hỗ trợ từ khâu thành lập, đăng ký kinh doanh, xin giấy phép con đến hoàn thiện quản trị nội bộ, lao động, tài chính, thuế, bảo hiểm, xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế.

● Tư vấn đầu tư tại Việt Nam và đầu tư nước ngoài (FDI): Đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu nghiên cứu cơ hội, lựa chọn địa điểm, thực hiện thủ tục cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến triển khai và vận hành dự án.

● Tư vấn, thiết kế và rà soát hợp đồng: Phân tích rủi ro, xây dựng và hoàn thiện các điều khoản trong hợp đồng đầu tư, xây dựng, thương mại quốc tế, mua bán doanh nghiệp và giao dịch liên quan đến nhà xưởng, dự án sản xuất.

● Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Hỗ trợ thẩm định pháp lý, xây dựng cấu trúc giao dịch, đàm phán và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.

● Tư vấn đầu tư ra nước ngoài: Hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam lựa chọn lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án tại thị trường quốc tế.

● Tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Thực hiện đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, tư vấn khai thác thương mại tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền lợi chủ sở hữu theo Luật sở hữu trí tuệ.

● Tư vấn và giải quyết tranh chấp: Xây dựng phương án xử lý, đại diện khách hàng tại Tòa án, Trọng tài trong các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hình sự và tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

● Dịch vụ pháp lý cho Việt kiều và người nước ngoài tại Việt Nam: Tư vấn về đầu tư, kinh doanh, mua nhà ở, giấy phép lao động, cư trú và các giao dịch dân sự.

● Tư vấn pháp lý thường xuyên: Hỗ trợ doanh nghiệp vận hành bộ phận pháp chế tinh gọn thông qua rà soát hợp đồng, kiểm soát tuân thủ và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Cách tiếp cận linh hoạt trong từng lĩnh vực giúp hoạt động tư vấn bám sát đặc thù của mỗi khách hàng và yêu cầu thực tế của từng giao dịch.

Luật sư điều hành Trần Văn Bình

Những giá trị cốt lõi kiến tạo niềm tin và sự phát triển bền vững

Để hệ sinh thái dịch vụ được triển khai nhất quán và phát huy hiệu quả thực tiễn trong từng giao dịch, Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh lấy bốn giá trị Uy tín - Minh bạch - Tuân thủ - Công bằng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Trong đó, Uy tín được thể hiện qua cam kết bảo đảm tiến độ và tinh thần trách nhiệm trong từng công việc; Minh bạch giúp khách hàng nắm rõ phạm vi dịch vụ, chi phí và căn cứ pháp lý ngay từ đầu; nguyên tắc Tuân thủ đề cao việc chấp hành quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tính an toàn trong quá trình thực hiện, trong khi Công bằng là cơ sở để mỗi phương án được xây dựng trên tinh thần khách quan và thấu đáo.

Chính sự kiên định với những giá trị này đã góp phần vun đắp niềm tin lâu dài, giúp doanh nghiệp vững bước đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.

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CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN VÀ LIÊN DANH

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Văn Bình

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