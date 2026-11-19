ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 11/09/2026 tại đường đê Nguyễn Khoái...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 11/09/2026 tại đường đê Nguyễn Khoái (gần điếm canh đê số 19) thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, TP. Hà Nội. Quá trình xác minh chưa xác định được người biết việc hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại nội dung liên quan đến vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, đề nghị ai biết thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Lĩnh Nam); địa chỉ: Số 2, Ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Điều tra viên phụ trách: Trương Tú Anh - SĐT: 0914468668.