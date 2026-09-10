Thần tốc cứu sống ca vỡ tim cực kỳ nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

ANTD.VN - Nữ bệnh nhân 63 tuổi nhập Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch vì biến chứng vỡ tim sau nhồi máu cơ tim cấp, được các bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống…

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc bệnh viện Bạch Mai chúc mừng người bệnh vỡ tim hồi phục ra viện

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Đơn vị Hồi sức cấp cứu thuộc Khoa Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 63 tuổi trong tình trạng sốc tim nặng, sau 4 ngày xuất hiện những cơn đau thắt ngực.

Kết quả siêu âm tim tại giường cho thấy khoang màng ngoài tim của bệnh nhân tràn ngập dịch và máu do biến chứng vỡ thành tự do thất phải sau nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" nội viện ở cấp độ cao nhất được kích hoạt.

Từ trung tâm điều hành, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để cấp cứu người bệnh. PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện, chỉ đạo công tác điều phối nhân lực và hạ tầng cấp cứu. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo kích hoạt quy trình cấp cứu huyết học và xét nghiệm toàn viện…

Về chuyên môn tim mạch, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, trực tiếp chỉ đạo, điều hành ê-kíp tại chỗ đánh giá diễn tiến bệnh và khẩn trương triển khai phương án can thiệp.

Song song, một ê-kíp phẫu thuật viên ngoại khoa cùng chuyên gia vận hành hệ thống tim phổi nhân tạo từ cơ sở Hà Nội nhanh chóng di chuyển xuống Ninh Bình để hỗ trợ.

Để bảo đảm cơ hội sống cho người bệnh, toàn hệ thống được vận hành theo nguyên tắc rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị.

Dưới sự phối hợp giữa ê-kíp chi viện và lực lượng tại chỗ, ca phẫu thuật được tiến hành ngay tại phòng mổ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật phẫu thuật trực tiếp trên tim đang đập, không sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Các phẫu thuật viên sử dụng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng để phục hồi vị trí tổn thương...

Ca phẫu thuật thành công. Ngay tối cùng ngày, người bệnh được rút ống thở và ngừng hoàn toàn thuốc vận mạch. Sang ngày hôm sau, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và bắt đầu tiếp nhận dinh dưỡng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, thành công của ca bệnh không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn cho thấy giá trị của mô hình kết nối giữa hai cơ sở của Bệnh viện. Qua đó, người bệnh đến điều trị tại cơ sở Ninh Bình cũng được thụ hưởng cùng hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn an toàn như tại Hà Nội.