Hành động đẹp thường thấy ở đơn vị Công an cơ sở

ANTD.VN - Chỉ trong vài giờ, chiếc điện thoại bị thất lạc đã được xác minh, trao trả về đúng chủ nhân. Đằng sau kết quả ấy là hành động đẹp của người dân và sự chủ động, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nội Bài, Hà Nội trong tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nhân dân.

Công an xã Nội Bài trao trả tài sản cho người đánh rơi

Nhặt được điện thoại, lập tức giao nộp Công an

Khoảng 8h ngày 3-9, tại trụ sở Công an xã Nội Bài, ông Phạm Đức Hiệu, sinh năm 1972, trú tại thôn Khu Phố Chợ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, tìm đến Tổ Cảnh sát trật tự để giao nộp một chiếc điện thoại di động kiểu iPhone mà ông nhặt được trên đường. Không biết chủ nhân là ai, ông Hiệu không giữ lại chiếc điện thoại cho mình mà chủ động mang đến cơ quan Công an với mong muốn tài sản sớm trở về với người đánh mất.

Theo ông Hiệu, khoảng 23h ngày 2-9, trong lúc đạp xe thể dục về nhà, ông phát hiện chiếc điện thoại tại khu vực đường gom Võ Nguyên Giáp. Thời điểm đó, điện thoại đang khóa màn hình, không thể xác định ngay được người sở hữu. Sau một đêm, đến sáng hôm sau, ông quyết định mang tài sản đến Công an xã Nội Bài giao nộp.

Một chiếc điện thoại có thể không phải tài sản quá lớn đối với người này, nhưng với người đánh mất, trong đó có thể chứa những dữ liệu cá nhân, số điện thoại, hình ảnh, công việc và nhiều thông tin quan trọng. Hiểu được điều đó, ông Hiệu đã lựa chọn cách xử lý đơn giản nhưng đáng quý: tìm đến cơ quan Công an để nhờ xác minh, trao trả cho người bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nội Bài đã ghi nhận đầy đủ đặc điểm của chiếc điện thoại, thông tin do người giao nộp cung cấp, đồng thời chủ động rà soát, tuyên truyền, thông báo trên địa bàn và các khu vực lân cận nhằm nhanh chóng tìm kiếm người bị thất lạc tài sản.

Không để chiếc điện thoại nằm lại quá lâu trong diện tài sản chưa xác định được chủ sở hữu, cán bộ Công an xã tập trung xác minh theo các thông tin có thể khai thác, với mục tiêu cao nhất là đưa tài sản trở về đúng người.

Sự khẩn trương ấy đã đem lại kết quả ngay trong buổi trưa cùng ngày. Khoảng 12h, anh Lê Anh Chung, sinh năm 2002, trú tại khu Phố Chợ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đến Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Nội Bài trình báo việc bị thất lạc điện thoại vào tối 2-9.

Để bảo đảm tài sản được trao trả đúng chủ sở hữu, cán bộ Công an xã không chỉ căn cứ vào lời trình báo mà tiến hành xác minh, đối chiếu cụ thể các thông tin liên quan. Anh Chung cung cấp chính xác mật khẩu mở khóa màn hình, đặc điểm nhận dạng chiếc điện thoại, số điện thoại được lắp trên máy cùng các đặc điểm, dữ liệu bên trong thiết bị.

Từng thông tin được đối chiếu với chiếc điện thoại ông Hiệu giao nộp và đều cho kết quả trùng khớp. Qua xác minh, Công an xã Nội Bài xác định đây chính là chiếc điện thoại của anh Chung bị thất lạc vào tối 2-9 tại khu vực đường gom Võ Văn Kiệt.

Xác minh nhanh, trao trả đúng chủ nhân

Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, Công an xã Nội Bài đã trao trả tài sản cho anh Chung theo đúng quy định. Nhận lại chiếc điện thoại chỉ sau thời gian ngắn bị thất lạc, anh Chung không giấu được niềm vui. Anh đã viết thư cảm ơn, gửi lời trân trọng tới ông Phạm Đức Hiệu - người nhặt được tài sản nhưng không giữ lại cho mình, đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nội Bài đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ để anh sớm nhận lại tài sản.

CBCS Công an xã Nội Bài tuyên truyền kiến thức pháp luật tại trường học trên địa bàn

Điều đáng nói, trong câu chuyện này, không có những tình huống phức tạp hay vụ việc lớn. Chỉ là một chiếc điện thoại bị đánh rơi trên đường và một người dân tình cờ nhặt được. Nhưng từ một hành động tử tế của người dân đến cách làm trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở, một tài sản thất lạc đã nhanh chóng trở về đúng địa chỉ.

Hành động của ông Phạm Đức Hiệu là việc làm đẹp, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Trong khi đó, việc Công an xã Nội Bài tiếp nhận, chủ động rà soát, xác minh và trao trả tài sản cho công dân cho thấy tinh thần gần dân, sát dân từ những công việc cụ thể, thiết thực nhất.

Với cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở, tiếp nhận tài sản do người dân giao nộp, xác minh chủ sở hữu và trao trả đúng người là công việc thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi trường hợp lại là một lần thể hiện trách nhiệm trước Nhân dân. Bởi phía sau một tài sản thất lạc luôn là tâm trạng lo lắng của người mất, và phía sau việc trao trả thành công là niềm vui, sự tin tưởng của người dân.

Từ một chiếc điện thoại được nhặt trên đường, câu chuyện đẹp ấy thêm một lần cho thấy khi người dân cùng lực lượng Công an chung tay, những việc tưởng như rất nhỏ cũng có thể tạo nên giá trị lớn về tình người và ý thức cộng đồng.

Công an xã Nội Bài trân trọng ghi nhận, biểu dương hành động đẹp của ông Phạm Đức Hiệu; đồng thời khuyến nghị người dân khi nhặt được tài sản do người khác đánh rơi, để quên cần chủ động thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và trao trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Một người dân không giữ tài sản nhặt được. Một người chiến sĩ Công an không để việc của dân chậm trễ. Từ những hành động giản dị ấy, hình ảnh người Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ được vun đắp bằng những việc làm cụ thể ngay từ cơ sở.