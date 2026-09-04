Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại xã Đại Thanh

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2026, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp là ao, hồ, ruộng trũng của các hộ dân thôn Yên Ngưu để san lấp, tạo mặt bằng tập kết máy công trình, xe tải. Lừng cho nhiều cá nhân đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía ngoài và chỉ đạo người điều khiển máy xúc, máy ủi san gạt sau khi các phương tiện đổ chất thải.

Các đối tượng trong vụ án

Khoảng tháng 5/2026, Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc tìm các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía trong. Sang đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải có nhu cầu đổ chất thải; đồng thời giao Lê Mạnh Khương điều hành hoạt động tại bãi khi Sang không có mặt, hướng dẫn phương tiện vào vị trí đổ, thu tiền, ghi chép biển số xe và công nợ.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Công ty Trường Anh, do Đỗ Văn Trường làm Giám đốc, là đơn vị ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển chất thải xây dựng cho các đơn vị thi công Dự án đường Vành đai 2.5 Thủ đô, đoạn qua phường Khương Đình.

Đỗ Văn Trường đã bàn bạc, trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định với giá 500.000 đồng/xe loại 4 chân, thể tích thùng 14m³. Sau đó, Trường thuê xe của Công ty TNHH Bảo Long HB và chỉ đạo các lái xe vận chuyển chất thải xây dựng đến đổ tại đây. Từ ngày 03/8 đến 08/8/2026, các phương tiện đã thực hiện 36 chuyến, với tổng khối lượng 667.660kg.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường

Đối với Công ty Đại Cát, do Trần Thế Anh làm Giám đốc, tài liệu điều tra xác định doanh nghiệp này ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển bùn thải xây dựng cho các đơn vị thi công dự án xây kè bê tông thuộc Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, trên địa bàn phường Hoàng Liệt và xã Đại Thanh. Trần Thế Anh đã bàn bạc, trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định với giá 500.000 đồng/xe ô tô loại 4 chân, thể tích thùng 14m³ và 300.000 đồng/xe loại 8 tấn. Từ ngày 06/7 đến 10/8/2026, các lái xe của Công ty Đại Cát đã thực hiện 438 chuyến, gồm 353 chuyến xe loại 4 chân và 85 chuyến xe loại 8 tấn, với tổng khối lượng 6.735.585kg.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép là 12.508,8m²; khối lượng chất thải xây dựng khoảng 26.714m³, tương đương 33.526.070kg.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật..