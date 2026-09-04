Nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp điện thoại

ANTD.VN - Sau khi tiếp nhận tin báo về việc một người dân bị mất chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max trị giá khoảng 9,5 triệu đồng, Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng và vận động người này ra đầu thú.

Đối tượng tại công an phường Thanh Liệt

Ngày 31-8-2026, Công an phường Thanh Liệt tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất trộm điện thoại di động tại khu vực đường Kim Giang, phường Thanh Liệt.

Theo trình báo, tài sản bị mất là một chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max, trị giá khoảng 9,5 triệu đồng. Đây là tài sản có giá trị, đồng thời vụ việc xảy ra tại khu vực có đông người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây tâm lý bất an trong nhân dân nếu không được nhanh chóng làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, rà soát những thông tin liên quan đến vụ việc, đồng thời tập trung làm rõ các dấu vết, tình tiết có giá trị phục vụ công tác điều tra.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an phường đã xác định được người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là T.K.H (SN 2004; hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Vân, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi xác định được đối tượng, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thanh Liệt đã kiên trì tuyên truyền, vận động, phân tích để T.K.H nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, chủ động ra đầu thú, giao nộp tài sản để được xem xét, xử lý theo quy định.

Trước sự vận động của lực lượng Công an, ngay trong tối 31-8, T.K.H đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại đã trộm cắp.

Công an phường Thanh Liệt đã tiến hành thu hồi tang vật, hoàn thiện hồ sơ vụ việc và xử lý T.K.H về hành vi “Trộm cắp tài sản”

Qua vụ việc, Công an phường Thanh Liệt khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt tại những khu vực công cộng, đông người; chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện hoặc trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp.