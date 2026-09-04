Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra, sáng 18-8-2026, Công an phường Sơn Tây tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu xanh bạc, BKS 29V1-871.91.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sơn Tây đã khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, xác minh, truy xét đối tượng và phương tiện. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an phường Sơn Tây đã phát hiện đối tượng điều khiển chiếc xe nghi vấn tại thôn Tây Sơn, xã Liên Minh, Hà Nội.

Công an phường đã phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra hành chính, triệu tập Trần Đình Lâm (SN 1987) và Hoàng Văn Sỹ (SN 1989) cùng trú tại xã Liên Minh đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lâm và Sỹ khai nhận đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy vào ngày 17-8-2026 tại địa bàn phường Sơn Tây. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện, tạm giữ thêm 2 xe máy không gắn BKS nghi vấn nguồn gốc bất hợp pháp.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20-8 và 27-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 2 bị can Trần Đình Lâm và Hoàng Văn Sỹ về tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.