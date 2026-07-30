Hà Nội cho phép chuyển hơn 2.600 m2 đất "vàng” tại Trường Chinh xây nhà cao tầng

ANTD.VN -Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex vừa được TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng 2.604,6 m2 đất "vàng" tại số 149 đường Trường Chinh để xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cho Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex chuyển mục đích sử dụng 2.604,6 m2 đất tại số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt (do Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex đang quản lý, sử dụng từ năm 2014 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 27/11/2015) để thực hiện Dự án xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

Dự án gồm 2 nhà đầu tư là Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex và Công ty CP Đô thị và Thương mại Tràng An.

Mục đích sử dụng đất là để thực hiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm. Người mua nhà dự án được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Đường Trường Chinh, TP Hà Nội

Đối với phần diện tích 73 m2 đất (nằm ngoài 2.604,6 m2 đất) nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Sau khi đầu tư, xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư bàn giao (không bồi hoàn) cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của thành phố quản lý.

Để hoàn tất các thủ tục triển khai, Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex được giao làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, nhận bàn giao mốc giới trên thực địa sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định.