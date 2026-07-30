Hà Nội: Kỳ tích cứu sống bé sinh non mang trái tim đa dị tật, nguy cơ tử vong tới gần 100%

ANTD.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội vừa thực hiện một trong những ca phẫu thuật khó nhất để cứu sống bé trai sinh non nặng 1,5 kg mang nhiều dị tật tim bẩm sinh, nguy cơ tử vong tới gần 100%...

Bệnh nhi hồi phục tốt sau nhiều ngày hồi phục đặc biệt

Theo bác sĩ CKII Vương Hoàng Dung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi - Bệnh viện Tim Hà Nội, bé sơ sinh chào đời giữa tháng 6-2026 khi 31 tuần tuổi thai, nặng 1,5 kg. Ngay sau sinh, bé được chuyển từ Bệnh viện Nhi Hà Nội sang Bệnh viện Tim Hà Nội trong tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phổi và mang hàng loạt dị tật tim bẩm sinh phức tạp.

Các bác sĩ xác định trẻ bị thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch lớn, hẹp khít eo động mạch chủ, thiểu sản quai động mạch chủ, hở van ba lá và tăng áp động mạch phổi nặng. Nếu không được phẫu thuật khẩn cấp, trẻ gần như không có cơ hội sống.

Trong hơn 5 giờ, các phẫu thuật viên vừa vá các lỗ thông trong tim, vừa tạo hình lại quai và eo động mạch chủ. Để bảo vệ não và các cơ quan quan trọng, bệnh nhi được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt sâu kết hợp tưới máu não chọn lọc trong suốt thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, đây là một trong những ca phẫu thuật khó nhất bởi bệnh nhi chỉ nặng 1,5 kg nhưng phải mổ tim hở, ngừng tim và sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Thực tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội từng phẫu thuật cho trẻ nặng khoảng 800 g nhưng chủ yếu là các kỹ thuật sửa chữa ngoài tim khi tim vẫn đập. Còn với trường hợp bé sơ sinh nói trên phải sửa chữa toàn bộ cấu trúc trong tim, buộc tim ngừng đập và duy trì tuần hoàn bằng máy ngoài cơ thể… Do vậy, việc cứu sống trẻ là một kỳ tích.

Vượt qua ca mổ mới chỉ là bước đầu, bé tiếp tục phải đối mặt với những ngày hồi sức căng thẳng sau đại phẫu. Đến nay, sau khoảng 10 ngày hồi sức đặc biệt sau mổ, bé được cai máy thở thành công, tự hô hấp bằng chính lá phổi và hệ cơ hô hấp của mình.

Theo các bác sĩ, thành công của ca điều trị này nhờ sự phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa, từ sơ sinh, gây mê hồi sức, phẫu thuật tim mạch đến hồi sức sau mổ. Hành trình 20 ngày không chỉ cứu sống một trẻ sinh non mang trái tim đa dị tật mà còn đánh dấu một ca phẫu thuật tim hở đặc biệt, vượt qua những giới hạn vốn được xem là thách thức lớn của ngoại khoa tim mạch nhi.