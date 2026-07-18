Tiếp nhận gần 100 viên đạn từ công dân giao nộp

ANTD.VN - Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Cụ ông giao nộp đồ kỷ niệm từng cất giữ

từ thời lính

Công an phường Hồng Hà, Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân phố, hộ gia đình trên địa bàn. Qua công tác tuyên truyền, cơ sở Tứ Liên - Công an phường Hồng Hà đã vận động một công dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 72 viên đạn Shotgun và 1 dây đeo đựng đạn.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận và quản lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và các vật liên quan thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời góp phần phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn do việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ gây ra.

Trong thời gian tới, Công an phường Hồng Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân đang cất giữ, quản lý hoặc phát hiện các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng chủ động liên hệ, giao nộp cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.