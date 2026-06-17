Châu Á chấm dứt chuỗi bất bại ở World Cup 2026 bằng hai trận thua đậm liên tiếp

ANTD.VN - Sau những ngày đầu tạo nên hàng loạt bất ngờ, chuỗi trận bất bại của các đại diện châu Á tại World Cup 2026 cuối cùng cũng đã khép lại vào sáng 17-6.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, Iraq và Jordan lần lượt nhận thất bại ở lượt ra quân vòng bảng, khiến AFC không còn duy trì được thành tích ấn tượng từng khiến cả thế giới bóng đá phải chú ý.

Jordan chọc thủng lưới tuyển Áo...

... nhưng vẫn chịu thất bại 1-3

Tại bảng I, Iraq không thể đứng vững trước sức mạnh của Na Uy. Đại diện Tây Á nhận thất bại 1-4 trong trận đấu mà hàng công Bắc Âu liên tục tạo ra khác biệt. Đây là trận thua đầu tiên của một đội tuyển châu Á tại World Cup 2026, qua đó chấm dứt chuỗi kết quả tích cực được xây dựng từ những ngày đầu giải đấu.

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Chưa dừng lại ở đó, Jordan cũng không thể mang về niềm vui cho AFC khi để thua Áo 1-3 tại bảng J. Dù thi đấu đầy nỗ lực và có thời điểm khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn, đại diện Trung Đông vẫn phải rời sân tay trắng.

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Trước đó, các đội tuyển Á Đông gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận bất bại gồm chiến thắng của Hàn Quốc trước CH Czech, Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ, cùng những trận hòa quả cảm của Qatar trước Thụy Sĩ, Nhật Bản trước Hà Lan, Saudi Arabia trước Uruguay và Iran trước New Zealand.

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Dù vậy, những gì châu Á thể hiện vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Không còn hình ảnh các đại diện AFC bước vào World Cup với tâm thế của những đội bóng yếu hơn. Thay vào đó, họ liên tục cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi.

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Hiện tại, Uzbekistan là đại diện châu Á duy nhất chưa ra sân tại World Cup 2026. Đội bóng Trung Á sẽ chạm trán Colombia vào lúc 9h sáng ngày 18-6 (giờ Việt Nam) ở bảng K.

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Sau khi Iraq và Jordan liên tiếp thất bại, mọi sự chú ý của người hâm mộ châu Á đang đổ dồn về Uzbekistan. Nếu giành được kết quả tích cực trước Colombia, đội bóng tân binh này không chỉ có màn ra mắt đáng nhớ mà còn giúp AFC tiếp tục duy trì hình ảnh tích cực tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Chuỗi bất bại đã khép lại, nhưng hành trình của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 vẫn còn rất nhiều điều đáng hy vọng và chờ đợi.