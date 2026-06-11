Bộ trưởng GD-ĐT: Giám thị vừa tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, vừa thực hiện nghiêm quy định

ANTD.VN - Sáng 11-6, trước giờ thi môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã tới động viên thí sinh, các cán bộ làm thi, thăm hỏi phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

﻿ Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc các em thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi tốt

Hôm nay ngày 11-6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - kì thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên tổ chức kì thi khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ triển khai 2.478 Điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi là 1.208.968, đạt tỉ lệ 98,79%, vắng gần 15.000 thí sinh. Buổi sáng nay thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; giờ phát đề cho thí sinh 7 giờ 30 phút; giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút.

Trước giờ thi môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã tới động viên thí sinh, các cán bộ làm thi, thăm hỏi phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ghi nhận không khí tại điểm thi trong sáng 11/6, Bộ trưởng cho biết thí sinh đến dự thi đông đủ, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đã được quán triệt đầy đủ quy chế và các quy định liên quan đến công tác tổ chức thi. Bộ trưởng lưu ý, mặc dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên các Điểm thi cần tiếp tục phát huy tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh và trách nhiệm trong mọi khâu tổ chức.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện với phụ huynh tại cổng Trường THPT Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng đề nghị cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi vừa tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, vừa thực hiện nghiêm các quy định, hạn chế tối đa sai sót. Trong mọi tình huống phát sinh, cần xử lý bình tĩnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, góp phần tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, một trong những nội dung được nhấn mạnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước; mọi hành vi phát tán hoặc làm lộ lọt đề thi khi chưa được công bố đều có thể bị xử lý hình sự.

Nhiều địa phương đã yêu cầu kí cam kết, niêm yết các quy định tại phòng thi và trích dẫn những nội dung quan trọng để giám thị, thí sinh nắm rõ. Giám thị cũng được yêu cầu phổ biến kĩ lưỡng cho thí sinh, bởi nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, các em có thể vô tình vi phạm và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Đây là kỳ thi có số thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm 2026, thành phố có 129.173 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm 2025.

Thành phố bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng thi dự phòng. Hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và hơn 600 cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ông Hiền khẳng định, công tác chuẩn bị kì thi đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD-ĐT, Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Thành phố đã rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các khâu của kì thi; thành lập các đoàn kiểm tra tại điểm thi, khu vực in sao đề thi, làm phách và chấm thi nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế.

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