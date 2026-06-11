Triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2026

ANTD.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6/2026. Để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi trên địa bàn, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở triển khai đồng bộ các phương án.

Để chủ động phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an phường Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ từ sớm; phối hợp với các đơn vị, nhà trường rà soát tình hình, đánh giá các yếu tố có thể phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực điểm thi. Ban Chỉ huy Công an phường quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý tình huống, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT tại các điểm thi.

Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, Công an phường đã tiến hành kiểm tra các cơ sở photocopy, in ấn trên địa bàn, nhất là những địa điểm nằm gần trường học và khu vực tổ chức thi. Các chủ cơ sở được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, ký cam kết không sao chụp, phát tán tài liệu liên quan đến kỳ thi trái phép, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm và gian lận trong thi cử.

Bên cạnh công tác bảo đảm ANTT, các lực lượng cũng sẽ tập trung tăng cường phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh khu vực thi. Đồng thời, chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận thi cử, gây rối trật tự công cộng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ coi thi, thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường cũng được quán triệt tích cực hỗ trợ phụ huynh, hướng dẫn thí sinh, giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn trong quá trình dự thi

Tại các điểm thi có mật độ phương tiện lớn, lực lượng Công an phường đã có mặt từ sớm để triển khai nhiệm vụ, phối hợp bảo đảm trật tự khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc, lộn xộn, ảnh hưởng đến việc di chuyển và tâm lý làm bài của thí sinh.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Vì vậy, công tác bảo đảm ANTT cần được triển khai chặt chẽ, chủ động từ sớm, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi. Công an phường đã quán triệt chi tiết nội dung phương án bảo đảm ANTT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng cán bộ, chiến sĩ, huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Đoàn Thanh niên, dân quân tự vệ và các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và khu vực lân cận.

“Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ chiến sĩ Công an phường cũng được quán triệt tích cực hỗ trợ phụ huynh, hướng dẫn thí sinh, giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn trong quá trình dự thi”, Trung tá Vũ Thái Sơn nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Bạch Mai quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác giữ gìn ANTT, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, hết lòng “Vì nhân dân phục vụ”.