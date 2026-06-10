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"Lá chắn thép" liên ngành giữ vững an ninh nơi cửa ngõ hàng không quốc tế

Lam Thanh

ANTD.VN -Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc, nơi mỗi ngày đón tiễn hàng trăm chuyến bay và lượng hàng hóa xuất nhập khẩu khổng lồ. Để giữ vững bình yên cho dòng chảy kinh tế, một "lá chắn thép" liên ngành đã được thiết lập, trong đó then chốt là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Đội An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

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