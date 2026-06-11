Mới nhất: Sẽ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng bằng 2 bài trắc nghiệm?

ANTD.VN - Liên quan đến việc tập sự hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp vừa đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó có việc kiểm tra kết quả tập sự bằng 2 bài trắc nghiệm trên máy tính…

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan của kỳ kiểm tra, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2025/TT-BTP quy định về tập sự hành nghề công chứng.

Tại dự thảo Thông tư này, hình thức kiểm tra được đề xuất sửa đổi, từ hình thức 1 bài kiểm tra viết và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm sang 2 bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy vi tính.

Bài kiểm tra thứ nhất về pháp luật công chứng, chứng thực và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; bài kiểm tra thứ hai về kỹ năng hành nghề công chứng.

Điều này nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ cho việc triển khai hiệu quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi tham gia kỳ kiểm tra.

Bên cạnh đó quy định về chấm điểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng tại Điều 30 Thông tư 06/2025/TT-BTP được đề xuất sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 dự thảo Thông tư như sau, bài kiểm tra trắc nghiệm được chấm trên máy vi tính theo thang điểm quy đổi 100. Thí sinh đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra phải có số điểm của mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Hội đồng kiểm tra thông qua và công bố điểm kiểm tra trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi có thí sinh tham dự kỳ kiểm tra.

Như vậy, Bộ Tư pháp đề xuất kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng bằng 2 bài trắc nghiệm trên máy tính, thí sinh đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra phải có số điểm của mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

Việc quy định rõ 2 bài kiểm tra là bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ bảo đảm tính công khai, minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho công tác tổ chức, làm bài kiểm tra và chấm điểm kiểm tra, nâng cao hiệu quả cho công tác tổ chức kỳ kiểm tra và việc chuẩn bị của thí sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, việc sửa đổi Thông tư số 06 hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ vào hoạt động tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng song vẫn phải đảm bảo kết quả lựa chọn được người có đủ trình độ, năng lực để bổ nhiệm công chứng viên..

Thứ trưởng nhấn mạnh, nếu chúng ta không thay đổi phương thức tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng thì không đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh hiện nay. Thứ trưởng lưu ý, cần thiết tổ chức thi trắc nghiệm trên máy để thực hiện đúng yêu cầu, khách quan, công bằng.

Bên cạnh đó, cần đánh giá toàn diện ưu điểm cũng như hạn chế để đưa vào Thông tư, đảm bảo khi Thông tư được ký ban hành sẽ đi vào thực tiễn, thể hiện qua việc tổ chức Kỳ thi năm 2026 thành công; cần nghiên cứu, xây dựng ngân hàng đề cho phù hợp, bảo đảm chất lượng…