Đề nghị giảm giá cước vận chuyển hàng hoá liên vận quốc tế qua ga Lào Cai

Theo định hướng năm 2026 của VNR, vận tải liên vận quốc tế là một trong ba mũi nhọn phát triển vận tải, đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng hơn 20% so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo số liệu của cơ quan Hải quan, năm 2025 tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và các loại hình vận chuyển qua cửa khẩu đạt 307.178 tấn (giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024); 5 tháng đầu năm 2026 giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

“Xu hướng suy giảm này cho thấy sức cạnh tranh của tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế qua cửa khẩu Lào Cai đang bị ảnh hưởng đáng kể, trong đó mức giá cước vận chuyển hàng hóa chặng nội vùng được nhận định là một trong những nguyên nhân chủ yếu”, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đánh giá.

So sánh thực tế, mức giá cước vận chuyển hàng hóa từ ga Lào Cai đến ga Lào Cai biên giới và ngược lại được áp dụng từ khoảng 90.000-101.000 đồng/tấn, trong khi cự ly vận chuyển chỉ khoảng 2,5-3,5km. Đây là chặng rất ngắn, chủ yếu phục vụ trung chuyển, sang tải và kết nối hàng hóa liên vận quốc tế trong khu vực cửa khẩu.

Tỉnh Lào Cai kiến nghị giảm giá cước vận tải liên vận quốc tế qua ga Lào Cai

Trong khi đó, tuyến vận tải đường sắt từ khu vực cảng Hải Phòng đến ga Lào Cai có chiều dài khoảng 350-390 km, gấp khoảng 100 lần cự ly chặng nội vùng nêu trên nhưng mức cước chỉ cao hơn khoảng 15.000-16.000 đồng/tấn.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu dầu Diezen 0,05S-II, yếu tố đầu vào quan trọng cấu thành giá cước vận tải đường sắt đã giảm nhưng đến nay giá cước vẫn chưa được điều chỉnh tương ứng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho rằng, việc này đang gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics và vận tải, đặc biệt đối với các mặt hàng có khối lượng lớn, giá trị gia tăng thấp như lưu huỳnh, phân bón, nông sản, quặng… làm giảm tính cạnh tranh của vận tải đường sắt so với các phương thức vận tải khác và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu thu hút nguồn hàng xuất nhập khẩu thông quan qua tuyến đường sắt liên vận quốc tế qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để tháo gỡ điểm nghẽn chi phí logistics, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo VNR, Công ty CP Vận tải đường sắt nghiên cứu, rà soát toàn diện cơ cấu giá cước và các khoản phụ thu đang áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế từ ga Lào Cai đến ga Lào Cai biên giới và ngược lại.

Sớm xem xét điều chỉnh giảm giá cước vận chuyển hàng hóa cho phù hợp với thực tế và biến động các yếu tố cấu thành giá cước (đặc biệt là giá nhiên liệu); tách riêng phần giá cước chặng nội vùng nêu trên với các chặng tuyến khác trong thông báo điều chỉnh giá cước lần tiếp theo để bảo đảm tính minh bạch.

Trong quá trình theo dõi thực tế, trường hợp tiếp tục phát sinh biến động lớn về giá cước, phụ thu vận chuyển bằng đường sắt ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá theo quy định tại Luật Giá nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đối với lĩnh vực này khi cần thiết.